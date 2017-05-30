Уроженка Москвы борется с пищевыми отходами в Дании

Журналистка и активистка Селена Джул, организовавшая компанию по борьбе с пищевыми отходами Stop Spild Af Mad, разработала инициативу для крупнейшей сети супермаркетов Дании - Rema 1000, способствующую увеличению продаж продуктов, близких к окончанию срока годности. По данным датского управления сельского хозяйства и пищевых продуктов, в стране с 2010 по 2015 годы уровень пищевых отходов был снижен на 25%. Радио BBC-1 назвало Селену Джул и Stop Spild Af Mad "лидером революции пищевых отходов в Дании".

Активистка изменила концепцию скидок в Rema 1000: она убедила менеджеров, что скидки должны устанавливаться не по принципу "покупай больше - плати меньше", а на единичные товары.

Как пишет Independent, ежедневно магазины Rema 1000 выбрасывали от 80 до 100 бананов. Однако после того, как фрукты начали продавать поштучно и со стикерами "Возьми меня, я один", отходы уменьшились на 90%.

Селена Джул переехала в Данию из России в 1993 году в возрасте 13 лет. По ее словам, именно жизнь в Москве времен СССР научила ее бережному отношению к еде. "Я родилась в России в 1980 году. Когда распался СССР, мы столкнулись с нехваткой продовольствия, хотя наша семья и не голодала", - рассказала Джул. По ее словам, проблемы отходов продовольствия в то время в стране просто не существовало. Когда она приехала в Данию, поход в супермаркет стал для нее "шоком" из-за разнообразия выбора, однако она удивилась и тому, как невнимательно ее одноклассники относятся к еде. "Можно было увидеть одноклассников, которые просто выкидывали наборы для ланча. Помню, мы много ссорились с ними из-за этого", - вспоминает она.

Проблема пищевых отходов актуальна и для других стран: в Евросоюзе выкидывается 88 млн тонн еды в год, в США - 60 миллионов тонн. Для борьбы с пищевыми отходами в 2016 году во Франции приняли закон, запрещающий супермаркетам площадью более 400 кв. м выкидывать или каким-либо образом портить еду. Магазины обязаны передавать продукты в благотворительные организации. В случае нарушения компании обязаны будут выплачивать 3,7 тыс. евро.

В Дании для продажи еды, близкой к окончанию срока годности, открыли специальный супермаркет - Wefood. Он продает продукты на 30-50% дешевле, чем у обычных ритейлеров. Компания своей деятельностью намерена ежегодно снижать уровень пищевых отходов на 700 тыс. тонн.

Некоммерческая организация Feeding America предупреждает, что пищевые отходы приносят не только убытки, но и вредят экологии. При разложении на свалках продукты питания выделяют метан, который в 21 раз больше влияет на развитие глобального потепления, чем углекислый газ.

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