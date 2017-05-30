Пользователи каршеринга соберут деньги на операцию для ребенка

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Фонд "Детские Сердца" и компания "Делимобиль" 1 июня в честь Дня защиты детей проведут акцию "#ДелиДобро!". Деньги, потраченные на аренду автомобилей компании, будут переведены на оплату операции подопечного фонда - семилетнего Матвея.
У ребенка диагностирован сложный врожденный порок сердца. Мальчик перенес семь операций на сердце, и теперь ему предстоит восьмая - завершающий этап сложной кардиохирургической коррекции порока. Для проведения операции потребуется приобрести стент. Об этом +1 сообщили в пресс-службе компании "Делимобиль".
Фонд "Детские сердца" с 2002 года занимается помощью в лечении врожденных заболеваний сердца у детей. За время работы фонд помог 2,8 тыс. детям пройти лечение и выздороветь. За время работы было собрано более 687 млн рублей, за апрель - 18,5 млн рублей.
"Делимобиль" - это сервис, позволяющий брать автомобиль в краткосрочную аренду в Москве и Московской области на любой отрезок времени в любом удобном месте. Ближайший автомобиль можно найти по карте в мобильном приложении. У каждого автомобиля есть бесплатный период бронирования в 20 минут, затем оплата рассчитывается исходя из базовой ставки восемь рублей за минуту.
В "Делимобиле" признались, что компания впервые участвует в благотворительной акции. "Считаем, что с теми, кому это необходимо, нужно делиться - об этом говорит даже само наше название - "Делимобиль” и название нашей акции - "ДелиДобро”. Мы надеемся, что несмотря на распространенное мнение, что добро должно быть тихим, наш пример может помочь кому-то решиться”, - отметили в компании.
Материал предоставлен проектом "+1".