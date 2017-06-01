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Артисты прочитают отрывки из детских книжек в поддержку сирот

Социальная ответственность
1 июня, 11:05 UTC+3

Акцию организовал фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам"

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© Рixabay/smorazanm

В День защиты детей 1 июня в эфире радио "Книга" 105,0 FM участники музыкального проекта "Голос" и телеведущая Светлана Зейналова прочитают отрывки из литературных произведений для детей. В конце каждого отрывка выступающие будут напоминать о том, как можно сделать пожертвование в пользу подопечных фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Для этого следует отправить SMS с текстом: otk[пробел]сумма на номер 3116. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Мы надеемся, что в ходе этой акции радиослушатели вспомнят свое детство, как они читали эти книжки со своими родителями. И задумаются о тех детях, которые этого лишены, так как находятся в сиротских учреждениях или под угрозой оказаться в детдоме. Мы призываем поддержать подопечных фонда и перевести посильную сумму на короткий номер SMS. Таким детям помощь нужна постоянно, а 1 июня - повод еще раз напомнить об этом", - сообщили "+1" в пресс-службе фонда.

Произведения в прочтении артистов будут звучать в эфире на протяжении всего дня в начале каждого часа. В эфире прозвучат фрагменты из произведений Александра Волкова "Волшебник изумрудного города", Артура Гиваргизова "Записки выдающегося двоечника", Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" и многие другие.

Радио "Книга" существует с 2013 года. Оно вещает в Москве и Волгограде и занимается трансляцией аудиокниг, а также познавательных программ.

Фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам" был зарегистрирован в 2007 году, он способствует изменению ситуации с социальным сиротством в России. Более 5 тыс. детей нашли семью и более тысячи ее не потеряли благодаря программам фонда, направленным на помощь семьям в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам в учреждениях и принимающим родителям. У фонда есть 500 постоянных волонтеров и 1,5 тыс. временных помощников.

Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере 22 мая 2017 года объявил, что в России число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние пять лет сократилось более чем в два раза.

Согласно данным совета, 55,6 тыс. детей являются сиротами. Улучшению ситуации способствовало то, что детей передали на воспитание в семьи. "Доля сирот, которые находятся на воспитании в семьях, увеличилась с 75% до 87%",- отмечается в итоговом документе.

Материал предоставлен проектом "+1".

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