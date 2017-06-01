Россияне стали меньше пить

В 2015 году россияне выпили на 3,5 литра меньше алкоголя на душу населения, чем в 2005 году. За 10 лет в стране уменьшилось число зависимых россиян и смертей, вызванных хроническим алкоголизмом. Об этом сообщается в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Мировая статистика здравоохранения".

Эксперты высоко оценили российскую политику в этой области. "Опыт страны демонстрирует, что масштабные правительственные инициативы могут давать результаты", - говорится в докладе.

Несмотря на заметный прогресс, уровень потребления алкоголя в стране остается высоким - 14 литров на душу населения за 2016 год. В рейтинге стран Европейского региона Россия занимает 48 место после Молдовы, Беларуси и Литвы.

Лучшие показатели демонстрирует Турция, где жители ежегодно выпивают в среднем всего 1,9 литров алкогольных напитков. В Африканском регионе лидирует Мавритания (0,1 литр на душу населения), в Американском - Гватемала (3,1) , в Юго-Восточной Азии - Бангладеш (0,2), в регионе Восточного Средиземноморья - Ливия (0,1) и Бруней (1,3) в Западной части Тихого океана.

Cнизить потребление алкоголя - одна из задач стратегии устойчивого развития мира. В докладе собраны данные по другим наиболее острым проблемам здравоохранения, которые необходимо решить к 2030 году, - гепатит, смертность женщин во время родов и детей до пяти лет, высокая смертность от заболеваний, вызванных загрязнением воздуха, раком, эпидемиями СПИДа, туберкулеза, тропических заболеваний, гибели во время автомобильных катастроф и другого.

Согласно исследованию, в 2015 году каждые 1,36 тыс. из 100 тыс. женщин умирали во время беременности или родов в Сьерра-Леоне, 732 - в Сомали, 359 - в Республике Гаити, 215 - в Папуа - Новая Гвинея и 76 - в Киргизии. Самые низкие показатели в мире - три человека на 100 тыс. родов - демонстрируют европейские страны, в том числе Финляндия, Греция, Исландия и Польша. В России на каждые 100 тыс. родов приходятся 25 летальных случаев.

В 2015 году чаще всего дети в возрасте до пяти лет умирали в африканском регионе - Анголе (почти 157 смертей на 1000 человек), республике Чад (139) и Центральноафриканской Республике (130).

Процент людей, которые в 2015 году умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических заболеваний дыхательных путей в 2015 году, примерно одинаковый для всех регионов. В европейском - нижние строчки занимают Туркмения (более трети граждан) и Россия (29%).

Наибольшее число суицидов в мире в 2015 году зарегистрировали на Шри-Ланке (35,3 случаев на 100 тыс. человек) и в Литве (32,7).

Из-за загрязнения воздуха в 2012 году больше всего людей умерло в Корейской Народно-Демократической Республике (238,4 человек из 100 тыс.) и Боснии и Герцеговине (230,6).

Эксперты ВОЗ отметили, что страны улучшили сбор статистики о болезнях и причинах смерти граждан. В 2015 причины смерти установили в половине случаев, в 2005 году лишь в трети. Как считают специалисты, достоверная информация необходима, так как позволяет странам выработать адекватную политику и достичь целей устойчивого развития в области здравоохранения.

"Если страны не знают, от чего болеют и умирают граждане, они не могут понять, что с эти делать", - отметила помощник генерального директора ВОЗ по системам здравоохранения и инновациям Мари-Поль Кини.

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