В подмосковном Долгопрудном "Десант врачей" проконсультировал более 300 детей

В конце мая в подмосковном городе Долгопрудном в физкультурно-спортивном комплексе "Салют" на один день был организован медицинский центр в рамках акции "Десант врачей". Более 300 детей смогли пройти обследование у более чем 15 медицинских специалистов, среди которых были эндокринологи, неврологи, кардиологи, аллергологи и иммунологи. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда "КАФ".

"Попасть к узкопрофильным специалистам бывает очень непросто, а собрать ведущих экспертов на одной площадке - практически невозможно, именно поэтому проведение подобных мероприятий очень эффективно, прежде всего, для пациентов, уже страдающих различными заболеваниями. Мы поддержали работу специалистов в области детской эндокринологии", - отметили в фонде.

В рамках акции можно было сдать анализы, послушать лекции о детском ожирении и диабете, обсудить с врачом историю болезни ребенка и получить направления на дальнейшее лечение.

Медицинские программы фонда "КАФ" имеют широкую направленность. В частности, по программе "Альфа Эндо" финансируется молекулярно-генетическая экспертиза более чем в 30 регионах страны. Анализ позволяет выявить предрасположенность к диабету и другим редким заболеваниям. По данным фонда на конец марта 2017 года, более 3 тыс. детей сдали этот анализ.

"Это исследование очень дорогое, но многим детям оно необходимо, так как позволяет выявить эндокринные заболевания, влияющие на дальнейшую жизнь, если вовремя их не диагностировать. В настоящее время эти исследования государством не финансируются, поэтому необходима помощь нашей программы", - отметили в фонде.

Ранее в рамках программы "Альфа Эндо" стартовала информационная кампания по предупреждению кетоацидоза - смертельно опасного осложнения сахарного диабета первого типа у детей. Программа фокусируется на информировании родителей и обучении педиатров. Ведущие эндокринологи Москвы проведут лекции для педиатров из 23 городских поликлиник и медицинских центров. На лекциях детским врачам расскажут о том, как вовремя диагностировать сахарный диабет первого типа и другие эндокринные заболевания.

"Наша задача - сформировать настороженность у родителей в отношении симптомов сахарного диабета, а также сделать так, чтобы педиатр своевременно назначил обследование ребенка с этим заболеванием. По сути, у родителей есть одна возможность узнать о диагнозе - от врача. В нашей системе здравоохранения это в 90% случаев будет педиатр. Если он неправильно расценит симптомы, это может печально сказаться на пациенте", - рассказала "+1" специалист по коммуникациям фонда "КАФ" Светлана Корначева.

Работу программы поддержала Морозовская детская городская клиническая больница и Департамент здравоохранения Москвы. По данным Морозовской больницы, 1/6 пациентов отделения эндокринологии в 2016 году прошли через реанимацию из-за осложнений, связанных с первичным выявлением диабета первого типа. "Очень важно обратить внимание медицинских специалистов и родителей на возможные проявления ранних симптомов заболевания", - отметили в фонде.

Ежегодно только в Москве диабет первого типа впервые выявляется более чем у 500 детей. Из-за ошибок в диагностике ребенка зачастую госпитализируют в тяжелом состоянии.

Основным направлением информационной кампании стала социальная реклама, в которой родителей призывают обратиться к врачу и проверить уровень сахара, если у ребенка появились тревожные признаки диабета. В них также сообщается номер телефона круглосуточной горячей линии Морозовской детской городской клинической больницы по вопросам сахарного диабета у детей. Горячая линия также поддерживается программой "Альфа-Эндо". Постеры уже появились во всех детских поликлиниках Москвы.

Материал предоставлен проектом "+1".