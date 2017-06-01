Исследователи назвали опасные для здоровья солнцезащитные кремы

Из 880 существующих на американском рынке солнцезащитных средств 73% не защищают кожу от солнца должным образом или содержат опасные ингредиенты. К такому выводу пришли участники рабочей группы по охране окружающей среды. Эксперты выразили надежду, что их работа поможет покупателям делать более разумный выбор при выборе солнцезащитных средств. Об этом сообщает CNN.

"Торговля солнцезащитными средствами неправильно организована, и, как следствие, люди, которые на них полагаются, считают, что солнцезащитные кремы намного мощнее, чем есть на самом деле", - рассказала старший аналитик команды исследователей Соня Лундер. После анализа уровня SPF-защиты, химических ингредиентов, общей безопасности и эффективности средств ученые составили список продуктов, использования которых нужно избегать.

Авторы исследования утверждают, что витамин А, содержащийся в солнцезащитных кремах, может ускорить развитие рака кожи. В косметике он может присутствовать в форме ретинил пальмитата (Retinyl palmitate), считается, что данное вещество борется со старением кожи. Однако ретинил пальмитат также может вызвать развитие опухолей и поражений кожи под воздействием солнечного света. Косметику с витамином А не рекомендуется использовать на губах и других чувствительных участках кожи.

При этом CNN подчеркивает, что другие ученые, занимающиеся этой темой, не обнаружили связи между химическим составом с витамином А и раковыми заболеваниями кожи. Химики установили, что любые потенциальные опасности ретинил пальмитата блокируются такими антиоксидантами, как витамины С и Е, присутствующими в организме.

Исследователи подчеркивают, что хотя использование средств с витамином А упало за последние шесть лет, есть еще много аспектов на рынке кремов, которые нуждаются в корректировке. Авторы исследования полагают, что европейские кремы являются более качественными из-за того, что проходят более серьезные тесты, и требования к их рецептуре жестче.

В Европе производители обязаны обеспечивать должный уровень защиты от ультрафиолета. По подсчетам ученых, около половины кремов, которые пройдут тесты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в этом году, не будут предлагать достаточную защиту от ультрафиолетовых лучей, эти средства не прошли бы аналогичные тесты в Европе.

Заведующая отделением дерматовенерологии и медицинской косметологии КДЦ МЕДСИ Светлана Кукушкина рассказала "+1", что самым изученным веществом, содержащимся в кремах и способным представлять опасность для людей, является оксибензон. "На самом деле более 20 исследований доказывают, что оксибензон - вещество-разрушитель. Выявлена связь между высокими концентрациями оксибензона в организме и повышенным риском развития эндометриоза (гинекологическое заболевание - прим. "+1")", - говорит врач.

По словам Кукушкиной, в целом для людей кельтского и нордического фототипа необходимы солнцезащитные средства с SPF 40–50+. На солнцезащитные средства с SPF 30-40 можно переходить не раньше чем через неделю. Для людей среднеевропейского фототипа значения SPF могут быть ниже, но в первые дни пребывания под прямыми солнечными лучами лучше перестраховаться и использовать солнцезащитный крем с SPF 30-40.

Авторы нового исследования также обратили внимание на то, что сами покупатели могут неправильно использовать солнцезащитные кремы, уменьшая их эффективность и подвергая себя риску. К примеру, особой популярностью пользуются кремы в аэрозолях, однако ученые выяснили, что они обычно дают меньшую защиту. Несмотря на удобную форму для нанесения, покупатели не могут распределить средство равномерно, что впоследствии приводит к солнечным ожогам. Кроме того, при распылении аэрозоля есть риск вдохнуть в себя средство.

При использовании традиционных средств покупатели могут совершать другие ошибки, в частности нанести средство всего один раз за день, тогда как делать это необходимо каждые несколько часов.

Материал предоставлен проектом "+1".