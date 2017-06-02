ВОЗ опубликовала доклад о вредности табака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что курение ежегодно убивает более 7 млн человек по всему миру. О докладе организации на тему вредности табака пишет агентство France Press.

Здоровье человека - это не единственное, на что пагубно влияет табак. "Табак способствует развитию бедности, снижает эффективность производства, провоцирует людей выбирать низкокачественную еду и загрязняет воздух в помещении", - заявила генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен.

В докладе, опубликованном незадолго до Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, организация подсчитала, что на рубеже 20 и 21 веков число смертей от табака составляло 4 млн случаев, но количество погибших увеличилось до 7 млн человек. По прогнозам организации, число погибших будет только расти и уже в этом веке может составить более 1 млрд случаев. Таким образом, употребление табака является самой крупной из предотвратимых причин смертности населения.

ВОЗ предположила, что к 2030 году более 80% смертей будут приходиться на развивающиеся страны, на которые производители табака все чаще ориентируют свои компании, чтобы найти новые рынки, где нет жесткого регулирования как в развитых странах.

Использование табака порождает экономические издержки: по оценкам ВОЗ, ежегодно домохозяйства и правительства тратят более $1,4 трлн на медицинскую помощь курящим. Курение также способствует потере производительности, которую оценивают в 2% от валового внутреннего продукта в мире.

ВОЗ предупредила, что выращивание табака стало основной причиной обезлесения в нескольких странах. Для производства 300 сигарет требуется одно дерево. В докладе также описывается, что растущий табак требует большого количества удобрений и пестицидов, способствующих глобальному потеплению. "От начала и до конца жизненный цикл табака является чрезвычайно загрязняющим и разрушительным процессом", - отметил помощник генерального директора ВОЗ Олег Честнов.

По данным ВОЗ, табачная промышленность ежегодно выбрасывает в атмосферу около 4 млн тонн диоксида углерода. Это эквивалентно количеству, которое производится авиаотраслью при 3 млн трансатлантических рейсов. Отходы при производстве табака содержат более 7 тыс. токсичных химических веществ, включая канцерогены, которые отравляют окружающую среду. Окурки и другие табачные отходы составляют самую большую долю от всего объема мелких загрязнителей.

В ВОЗ полагают, что страны должны принять более жесткие меры чтобы ограничить употребления табака. Организация призвала все страны запретить курение на рабочем месте, в закрытых общественных местах и продажу табачных изделий без документов. Эксперты считают также необходимым повышать цены на сигареты.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около трети россиян (32%) являются курильщиками, из них каждый пятый (20%) выкуривает пачку сигарет в день. "За год доля курильщиков в России не изменилась", - подчеркнули социологи. В то же время 79% опрошенных (57% в 2013 году) заявили, что хотят бросить курить.

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