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Микропластик в косметических товарах могут запретить в Ирландии

Социальная ответственность
2 июня, 10:39 UTC+3

Соответствующие законопроекты предложили несколько ирландских партий

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Romina Campos

Правительство Ирландии отменило свое решение против законопроекта о запрете микропластика в косметической продукции, предложенного ранее Лейбористской партией. Министр жилищного строительства, планирования, сообществ и местного самоуправления Саймон Ковени (Simon Coveney) пообещал, что правительственные партии воздержатся от голосования. Об этом сообщает The Irish Times.

Изначально министр планировал отклонить законопроект, как сделал в ноябре прошлого года с аналогичным предложением партии Зеленых сенатора Грейс О'Салливан (Grace O’Sullivan). По словам Ковени, обе инициативы нарушают статьи 33 и 36 договора с ЕС о свободной торговле.

Как передает ирландский ресурс The Journal, многие политики, в частности депутат Европарламента Линн Бойлан (Lynn Boylan), назвали опасения Ковени "нонсенсом", напомнив, что в Великобритании течение ближайших двух лет введут запрет на продукцию, в которой содержатся некоторые виды микропластика. Во Франции официальный запрет на косметику, в состав который входит микропластик, вступит 1 января 2018 года.

Согласно докладу объединенной группы экспертов по научным аспектам охраны морской среды (The Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, GESAMP) "Источники, судьба и влияние микропластика в морской среде" микропластиком считаются частицы материала размером до 5 мм. Они встречаются в косметической продукции, пастах, порошках. Со сточными водами пластиковые микрогранулы могут попадать в моря и накапливаться в них. Помимо этого, на мелкие фрагменты распадается крупный пластиковый мусор, который плавает в море. Пластиковые частицы попадают в ткани живых организмов, вызывая воспаления. Многие рыбы заглатывают микропластик, принимая за планктон.

Согласно исследованиям специалистов Гентского университета, ежегодно любитель морепродуктов поглощает до 11 тыс. пластиковых частиц. Особую опасность для морских обитателей и человека как потребителя морепродуктов представляют токсины. Как рассказала "+1" заведующая лабораторией физики моря Атлантического отделения института океанологии РАН Ирина Чубаренко, микропластик впитывает все загрязняющие вещества, которые находятся в морской среде. 

Проблема скопления микропластика в морях актуальна и для России. В 2015 году эксперты компании "Водоканал Санкт-Петербурга" (город стоит на берегу Балтийского моря) обнаружили частицы пластика во всех пробах сточной воды. Согласно данным пресс-службы "Водоканала", современные очистные сооружения способны сократить число пластиковых фрагментов, однако не обеспечивают стопроцентный результат.

"Микропластик в большом количестве был обнаружен во всех проанализированных пробах воды, пришедшей на очистку на Центральную станция аэрации (ЦСА). В результате очистки концентрации значительно сократились. Один литр исходной сточной воды содержал 467 волокон, 160 синтетических частиц и 3160 черных частиц. После полного цикла очистки в одном литре воды было обнаружено 16 волокон, семь синтетических частиц и 125 черных частиц. Это значит, что после очистки содержание микропластика сокращается более чем на 96%", - рассказали  "+1" в пресс-службе Водоканала. Чтобы улучшить качество воды, как считают специалисты, "необходимо включить микропластик в перечень контролируемых показателей качества очищенной сточной воды".

Материал предоставлен проектом "+1".

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