В России проходит конкурс возрождения культурного достояния

Всероссийский конкурс на лучшие образцы декоративно-прикладного искусства пройдет среди некоммерческих организаций, связанных с сохранением и возрождением культурного достояния. Прием работ уже начался, и продлится до 14 августа 2017 года. Организаторы ожидают заявки, состоящие из текстового описания и фотографий любых культурных элементов, связанных с традициями России, которые хранит, возрождает или воссоздает организация. Это могут быть элементы одежды или украшений, которые можно стилизовать в современные образы. Об этом "+1" сообщил портал для старшего поколения "Баба-Деда".

Цели конкурса, как утверждают организаторы, состоят в привлечении внимания к культурному наследию, повышении роли самоидентификации и демонстрации нематериальных ценностей в современном прочтении. На настоящий момент на конкурс уже поступили заявки из Республики Марий Эл, Красноярского края, Мурманской, Свердловской и Белгородской областей.

"Мы заметили, что старшее поколение живо интересуется своими корнями и решили, что новым элементом "Подиума зрелой красоты-2017" станет культурная самоидентификация, решили сделать такой Этно-Подиум дополнительно к основной программе дня. И кажется, что это очень хорошая идея, достигаются несколько целей, среди которых и возобновление интереса к собственной культуре в мегаполисах, и поддержка НКО и культурных организаций, которые бережно хранят и возрождают народные ремесла. Мы даже решили, что для тех, кто не войдет в состав победителей и не приедет в Москву, но подаст интересные заявки, мы дополнительно сделаем ряд обзорных публикаций, помогая таким образом продвинуть хорошие и яркие проекты из самых разных регионов страны", - рассказала "+1" создатель "Баба-Деда" Анастасия Лазибная.

Экспертное жюри, состоящее из известных российских дизайнеров, отберет лучшие работы, присланные на конкурс и интегрируют их в свои авторские коллекции для демонстрации на Этно-подиуме в рамках ежегодного "Подиума зрелой красоты". Мероприятие пройдет в первую неделю октября 2017 года, его цель - формирование позитивного восприятия немолодого возраста в России.

Организатором показа выступает проект "Баба-Деда" совместно с Культурным центром ЗИЛ, МГТС, WITT international и Фондом Тимченко. В "Подиуме зрелой красоты" участвуют модели старшего возраста. Как сообщила "+1" Лазибная, мероприятие помогает участникам почувствовать себя более востребованными и уверенными в себе.

Проект "Баба-Деда" - каталог и онлайн-сервис с программами и предложениями для старшего поколения в России. Проект разрабатывает современные и интересные форматы для социального и профессионального включения людей предпенсионного и пенсионного возраста: ежегодный "Подиум зрелой красоты" по демонстрации обществу нового образа старшего поколения и формирования культуры позитивного восприятия возраста, а также HR сообщество работодателей "Компании для Всех Возрастов" по распространению практик age diversity (трудоустройство люде разного возраста) в российских компаниях.

Материал предоставлен проектом "+1".