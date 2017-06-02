Матерей обучат азам предпринимательского дела

В 2017 году курсы по основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом для женщин "Мама-предприниматель" проведут в Московской, Ленинградской, Астраханской, Волгоградской, Ярославской, Новосибирской, Воронежской, Калининградской, Нижегородской областях и Республике Башкортостан. Об этом сообщается в пресс-релизе благотворительного фонда Амвэй "В ответе за будущее".

Мероприятия организуют Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, комитет по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и благотворительный фонд Амвэй. Первый тренинг состоялся в Астрахани в конце мая, следующий этап программы пройдет в Москве с 15 по 19 июня.

Пройти обучение могут мамы несовершеннолетних детей, женщины в декретном отпуске и женщины, находящиеся на учете в службе занятости. В течение пяти дней участницы узнают, как организовать свое дело и подготовят бизнес-проекты.

Каждую идею оценивают организаторы образовательной программы, представители профильных ведомств, бизнес-ассоциаций и СМИ с точки зрения оригинальности, прибыльности и социальной значимости. Автор лучшего проекта получит грант в размере 200 тыс. рублей от благотворительного фонда Амвэй "В ответе за будущее", либо пакет необходимых бизнес-услуг. Согласно условиям программы, победитель обязан воплотить задумку в течение года после завершения курсов. Подать заявку и ознакомиться с условиями курса можно на сайте проекта.

Программа поможет снизить уровень безработицы среди женщин. По данным Росстата, среди безработных в марте 2017 года доля женщин составила 46,6%. Согласно исследованию AGER 2016 (Амвэй Global Entrepreneurship Report), ежегодно проводимому компанией Амвэй, 38% женщин в России хотели бы открыть свой бизнес. По данным ВЦИОМ, хотели бы открыть свое дело 20% россиянок.

"Образовательный проект "Мама-предприниматель" позволяет преодолеть один из значимых барьеров для старта бизнеса, выявленных в индексе женской предпринимательской активности (Woman Business Index, WBI) - дефицит необходимых знаний и навыков. Особенностью проекта является налаживание практических контактов участниц с действующими предпринимателями региона. Начинающие женщины-предприниматели могут познакомиться с практикой работы бизнеса, задать интересующие вопросы и получить ответы от опытных бизнесменов, хорошо знакомых с местной деловой средой", - рассказала член президиума "ОПОРЫ РОССИИ", председатель комитета по развитию женского предпринимательства Надия Черкасова.

"Индекс женской предпринимательской активности" - исследование комитета, которое отражает уровень благоприятствования деловой и социальной среды развитию женского предпринимательства в России. Согласно WBI, женщины также не могут начать свое дело из-за отсутствия стартового капитала и неуверенности в себе.

В 2016 году обучение по программе "Мама-предприниматель" прошли более 180 женщин в шести регионах России - Владимирской, Ульяновской, Тульской, Воронежской, Новгородской и Московской областях. Победительницы открыли козоводческую ферму, производство кроваток-трансформеров для детей, а также клининговое агентство по уборке могил.

О благотворительном фонде Амвэй "В ответе за будущее"

Фонд был открыт компанией Амвэй в 2013 году. Одно из важнейших направлений его деятельности - поддержка малого предпринимательства в рамках программы "С верой в будущее". Для развития этой программы в 2013 году совместно с партнерами был инициирован проект "Мама-предприниматель". Кроме того, фонд реализует масштабную благотворительную программу "С любовью к детям", направленную на укрепление института семьи, профилактику вторичного сиротства, оказание помощи родителям в налаживании отношений с детьми. С мая 2014 года фонд начал реализацию программы "С заботой о природе", направленную на сохранение и очистку рек и озер России. Всю информацию о фонде и его программах можно найти на сайте.

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