Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Развитию товарных пожертвований помогут налоговые льготы

Социальная ответственность
2 июня, 16:48 UTC+3

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers и Фонд продовольствия "Русь" готовы предложить правительству поправки к Налоговому кодексу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/chrizzel_lu

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) и благотворительный Фонд продовольствия "Русь" объявили о начале стратегического партнерства по проекту рационального использования продовольственных товаров и уменьшения пищевых отходов. В рамках партнерства PwC и фонд разработали поправки к Налоговому кодексу РФ, согласно которым компании, передающие продукты питания на благотворительные цели, смогут получить налоговые льготы. В ближайшее время документ планируют предложить правительству. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда.

"Действующая система налогообложения существенно замедляет процесс развития программы перераспределения продовольственных излишков, - сказала руководитель фонда Викторию Крисько. - При передаче товаров на благотворительность юридическое лицо не может претендовать на возврат налога на прибыль с этих позиций, а также не вправе принять к зачету выставляемый поставщиками входящий НДС по сырью и материалам, необходимым для изготовления продукции, которая передается на благотворительные цели".

По словам Крисько, текущее положение приводит к тому, что многим производителям и торговым сетям дешевле довести продукты до истечения сроков годности и утилизировать, чем отдать на благотворительность.

По данным PwC, лишь 23% компаний в России передают непроданную и пригодную к употреблению продукцию на благотворительные цели. За 2016 год было передано около 0,43% от общего объема продуктов, которые могли бы быть пригодны, а не выброшены. "Мы понимаем, что и в нашей стране есть много возможностей и необходимые ресурсы для решения вопросов, связанных с рациональным распределением продуктов питания, в том числе за счет применения передового международного опыта", - отметил управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков.

В разработке стратегии специалисты ориентировались, в частности, на опыт Франции. В 2016 году в этой стране был принят законопроект, запрещающий крупным супермаркетам уничтожать нераспроданные продукты питания и обязывающий их передавать такие товары на благотворительные цели. Инициатор принятия закона во Франции, муниципальный советник Араш Дерамбарш, поддержал российский проект.

"Уверен, что инициатива PwC и Фонда продовольствия "Русь" положит начало масштабным переменам в деле рационального распределения продовольственных товаров в России", - сказал он.

Фонд продовольствия "Русь" был создан в 2012 году. Задача фонда - обеспечивать продуктами питания социально незащищенные категории населения. У фонда есть партнеры среди ритейлеров, передающие продукты, которые уже не будут проданы, для распределения среди нуждающихся. При этом продукты являются качественными с неистекшим сроком годности.

Крупнейшие мировые сети, занимающиеся поставкой продуктов, обращают внимание на важность проблемы пищевых отходов и закладывают эту повестку в свои планы устойчивого развития. 1 июня стало известно, что сеть магазинов одежды и еды Marks&Spencer обязалась привлечь €28,7 млн на благотворительные цели, среди которых и управление пищевыми отходами.

Британская сеть супермаркетов Sainsbury's объявила уже о втором этапе программы по сокращению выбрасываемых продуктов в городах Великобритании. Цель программы - сократить отходы на 50% и тем самым помочь домохозяйствам экономить около €400 в год.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Южмаш" подписал контракт на 12 ракет для "Морского старта"
2
Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Подмосковье и других регионах центра России
3
Пожарные локализовали возгорание в подвале воинской части на юго-западе Москвы
4
Жильцов дома в центре Волгограда переселяют из-за трещин в подъезде
5
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
6
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
7
Четверых военных из РФ сняли с поезда на границе с Литвой
Темы дня
Загрузка...
Реклама