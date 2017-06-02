Эксперты Greenpeace подсчитали количество пожаров в России за весну

Эксперты международной экологической организации Greenpeace проанализировали ситуацию с пожарами в России весной 2017 года и сравнили данные со средними значениями за 15 лет. Экологи выяснили, что с 2015 года, когда в стране законодательно был введен запрет на бесконтрольные выжигания травы, ситуация улучшилась. Количество пожаров в России с середины апреля по начало мая сократилось на треть: с 3 тыс. до 2 тыс. случаев. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе организации.

Экологи пришли к выводу, что изменения от запрета на поджоги травы были заметны уже в 2016 году, когда весенний пожарный сезон в России оказался спокойнее, чем в среднем за предыдущие 14 лет. По оценке Greenpeace, меньше всего пожаров было зафиксировано в Тверской, Ярославской, Брянской, Московской и Ивановской областях. В то же время Краснодарский край, Ростовская область, Астраханская область и весь Северный Кавказ по-прежнему страдают от лесных пожаров весной.

Для анализа организация использовала данные о количестве термоточек - областей повышенной температуры, которые космические спутники распознают как пожары.

По мнению экологов, в стране необходимо организовать противопожарную агитацию и ввести штрафы для поджигателей.

Как отметили экологи, российские пожарные и лесники преуспели в борьбе и с палами травы, и с торфяными пожарами (поджог травы считается основной причиной торфяных пожаров весной) в Центральной России и на Северо-Западе. Специалистам удается вовремя находить подземные очаги, пока тушить их относительно несложно. "Даже если летом будет сухая и жаркая погода, регионы смогут реагировать на новые очаги. Так у нас появляется шанс даже в сухой и теплый летний период обойтись без опасного торфяного дыма в городах. Хотя, конечно, это потребует от пожарных и от лесных служб еще очень много работы", - объяснили в организации важность сокращения количества весенних пожаров.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 12 мая, площадь лесных пожаров на территории России составила 2 тыс. га. Из этого числа более 1,2 тыс. га леса горело в Сибири. В конце мая площадь возгораний в Сибири еще больше увеличилась. 29 мая она составляла от 17,3 до 14,4 тыс. га, из них почти 11 тыс. га - в Иркутской области.

По данным ведомства, в июне в Калининградской области ожидается повышенная вероятность возникновения лесных пожаров. Всего в зоне риска находятся 40 регионов страны, особенно высока вероятность лесных пожаров на территории Южного федерального округа, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного. Низкий риск в Центральном и Северо-Кавказском округах.

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