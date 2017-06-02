Региональные НКО получили гранты на профилактику вторичного сиротства

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Победителями ежегодного конкурса грантов, направленного на профилактику вторичного сиротства, стали 14 некоммерческих организаций из малых городов России. Победители были выбраны Благотворительным фондом Амвэй "В ответе за будущее" совместно с Фондом поддержки и развития филантропии "КАФ". Организации-победители получат грант от 300 тыс. до 700 тыс. руб. в соответствии с их потребностями. Средства пойдут на программы по сопровождению приемных семей. Всего на реализацию программ в 2017 году фонд выделил 14,5 млн руб. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда.
"Цель нашего проекта - построить диалог между детьми и родителями. Нам важно, чтобы ребята оставались в семье, а не возвращались в специальные учреждения. Кроме того, различные программы для поддержки приемных семей должны развиваться не только в административных центрах, но и в малых городах", - отметила президент фонда "В ответе за будущее" Анна Сошинская.
В этом году конкурс был ориентирован именно на НКО в малых городах России. Победители представляют 11 регионов России. На конкурс пришло 100 заявок, наибольшее их количество подали НКО Республики Бурятия.
"Решение сфокусироваться на малых городах обусловлено тем, что в них особенно остро стоит проблема нехватки ресурсов и квалифицированных кадров, способных оказывать поддержку приемным семьям", - подчеркнули в фонде Амвэй "В ответе за будущее".
Среди победителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" города Великие Луки (Псковская область) и их проект поддержки семей "Клуб приемных семей", в котором приемные семьи помогают друг другу в воспитании детей.
Еще один проект, получивший грант, - ГБУСО "Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" из села Новая Брянь (Республика Бурятия). Центр ориентирован на помощь семьям, принявшим на воспитание родных братьев и сестер.
С момента своего основания в 2013 году фонд компании Амвэй "В ответе за будущее" реализует благотворительную программу "С любовью к детям", которая занимается профилактикой вторичного сиротства и помощью родителям приемных детей. В этом году конкурс грантов среди НКО прошел в пятый раз.
В мае 2017 года комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не поддержал законопроект, вводящий обязательную психолого-педагогическую и правовую подготовку близких родственников ребенка, желающих принять его под опеку или усыновить.
Авторы инициативы объясняли, что близкие родственники, принимая на воспитание детей, часто не знают особенности психологии подросткового возраста и возможные пути социализации таких детей, что может привести к отказу от ребенка и его возврату в детский дом.
Материал предоставлен проектом "+1".