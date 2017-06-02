Региональные НКО получили гранты на профилактику вторичного сиротства

Победителями ежегодного конкурса грантов, направленного на профилактику вторичного сиротства, стали 14 некоммерческих организаций из малых городов России. Победители были выбраны Благотворительным фондом Амвэй "В ответе за будущее" совместно с Фондом поддержки и развития филантропии "КАФ". Организации-победители получат грант от 300 тыс. до 700 тыс. руб. в соответствии с их потребностями. Средства пойдут на программы по сопровождению приемных семей. Всего на реализацию программ в 2017 году фонд выделил 14,5 млн руб. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе фонда.

"Цель нашего проекта - построить диалог между детьми и родителями. Нам важно, чтобы ребята оставались в семье, а не возвращались в специальные учреждения. Кроме того, различные программы для поддержки приемных семей должны развиваться не только в административных центрах, но и в малых городах", - отметила президент фонда "В ответе за будущее" Анна Сошинская.

В этом году конкурс был ориентирован именно на НКО в малых городах России. Победители представляют 11 регионов России. На конкурс пришло 100 заявок, наибольшее их количество подали НКО Республики Бурятия.

"Решение сфокусироваться на малых городах обусловлено тем, что в них особенно остро стоит проблема нехватки ресурсов и квалифицированных кадров, способных оказывать поддержку приемным семьям", - подчеркнули в фонде Амвэй "В ответе за будущее".

Среди победителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" города Великие Луки (Псковская область) и их проект поддержки семей "Клуб приемных семей", в котором приемные семьи помогают друг другу в воспитании детей.

Еще один проект, получивший грант, - ГБУСО "Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" из села Новая Брянь (Республика Бурятия). Центр ориентирован на помощь семьям, принявшим на воспитание родных братьев и сестер.

С момента своего основания в 2013 году фонд компании Амвэй "В ответе за будущее" реализует благотворительную программу "С любовью к детям", которая занимается профилактикой вторичного сиротства и помощью родителям приемных детей. В этом году конкурс грантов среди НКО прошел в пятый раз.

В мае 2017 года комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не поддержал законопроект, вводящий обязательную психолого-педагогическую и правовую подготовку близких родственников ребенка, желающих принять его под опеку или усыновить.

Авторы инициативы объясняли, что близкие родственники, принимая на воспитание детей, часто не знают особенности психологии подросткового возраста и возможные пути социализации таких детей, что может привести к отказу от ребенка и его возврату в детский дом.

Материал предоставлен проектом "+1".