Экологический мастер-класс "Мир исследователей" прошел в Москве

Московский Дом творчества детей и юношества на Воробьевых горах в Москве (известный больше как Дворец пионеров на Ленгорах) © Wikipedia/Vow

В рамках фестиваля "Город детства" во Дворце Пионеров на Воробьевых горах прошли открытые экологические уроки для детей 8-10 лет под общим названием "Мир исследователей". На занятиях ребята не только узнали, что такое устойчивое развитие и почему нужно беречь природу, но и попробовали себя в роли ученых. Они самостоятельно провели ряд научных экспериментов, а также сделали из пластиковых отходов поделки. Об этом сообщает корреспондент "+1".

"Устойчивое развитие является одной из главных тем, которой мы посвятили новую программу открытых уроков. На занятиях мы учим детей бережно относиться к своему здоровью, природе, и применять эти знания на практике. Например, мы рассказываем, как экономить воду при чистке зубов", - прокомментировала преподаватель программы Дарья Мартюхова.

Мероприятие прошло 1 июня.

О проекте

Проект "Мир исследователей" был запущен в России компанией Henkel, которая включила решение экологических проблем в свою стратегию устойчивого развития. Как рассказала "+1" руководитель корпоративных коммуникаций компании Наталья Овакимян, это международная образовательная инициатива, призванная заинтересовать детей наукой через увлекательную игру. Учебный материал для открытых уроков был создан специалистами компании совместно с кафедрой "Дидактика химии" Рурского университета (Германия).

"Мы уверены, что прививать бережное отношение к природе необходимо с самого раннего возраста", - добавила Овакимян.

За время существования программы в ней приняли участие около 2500 школьников. С 2014 года специалисты "Мира исследователей" регулярно проводят занятия во Дворце пионеров и научном музее "Экспериментаниум" в Москве.

В 2015 году экологические занятия стартовали и в других регионах присутствия компании - Перми, Саратовской и Ленинградской областях. За вклад в образование будущего поколения программа удостоилась премии "Лучшие социальные проекты России 2014" в номинации "Образование и наука".

Материал предоставлен проектом "+1".