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В России нуждающимся передают меньше 0,5% невостребованной еды

Социальная ответственность
5 июня, 18:27 UTC+3

К такому выводу пришли аналитики PwC в исследовании о продовольственном рынке

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Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В России на практика бережной утилизации отходов и передачи продуктов на благотворительные цели. Всего 23% компаний передают непроданную продукцию на благотворительность, что составляет 0,43% от общего объема продукции, произведенной за год. Об этом говорится в новом докладе аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC), посвященном трансформации рынка продуктов питания.

Эксперты связывают низкие показатели в этой сфере с отсутствием финансовой заинтересованности и законодательной базы, а также недостаточным вниманием к проблеме в обществе.

Авторы полагают, что для сокращения объемов утилизации нужно начать с совершенствования производственного процесса. В ходе опроса 71% компаний заявили, что занимаются именно этим для сокращения объемов пищевых отходов.

"Необходимо искать проблемные звенья в производственных цепочках, улучшать систему хранения продуктов, изменять технологии упаковки продуктов для увеличения срока хранения и, конечно, работать с "человеческим" фактором", - говорится в докладе.

Еще 60% респондентов заявили о том, что считают необходимым совершенствовать процессы транспортировки и хранения. Реже всего компании прибегают к такой мере, как повышение осведомленности потребителей о проблеме продовольственных отходов (3% опрошенных).

Представители компаний также заявили о сложностях в налаживании процесса передачи продуктов на благотворительность. "Участники исследования в равной степени видят причины в несовершенстве российского налогового законодательства, ограниченных возможностях системы благотворительности и банков еды в стране, ограниченных возможностях переработки, транспортировки и хранения продукции", - отмечают исследователи.

Авторы работы отмечают, что законов об эффективном использовании пищевой продукции в России не существует. При этом в мировой практике есть примеры того, как страны принимали соответствующее законодательство. Например, во Франции был принят закон, запрещающий магазинам уничтожать непроданные продукты под угрозой штрафа.

Авторы полагают, что у России есть потенциал для развития системы рационального использования потенциальных отходов продуктов питания благодаря курсу на импортозамещение и поддержке государства. Из-за таких мер некоторые производители продуктов питания уже смогли занять многие продуктовые ниши на внутреннем рынке, которые раньше принадлежали импортным компаниям, сократив долю ввозимых товаров с 36 до 23%. "Кроме того, почти треть компаний в ближайший год планирует осваивать экспортное направление, еще треть опрошенных собирается заняться этим в течение трех лет", - подчеркивают исследователи.

Как пишет Guardian, страной-лидером по предотвращению уничтожения продуктов питания является Дания. В стране с 2010 по 2016 год удалось на четверть снизить количество утилизируемых пищевых отходов. "В Дании большое внимание уделяется окружающей среде, плюс у нас действительно высокие налоги. Датчане любят экономить деньги, и если они этим еще и могут помочь планете, это беспроигрышное сочетание", - объяснила тенденцию в интервью газете глава социального проекта Bo Welfare Беттина Бач (Bettina Bach).

Экспертное сообщество в России отмечает несовершенство законодательства для производителей, которые хотят разумно распоряжаться продукцией. Ранее компания PwC объявила о начале стратегического партнерства с благотворительным Фондом продовольствия "Русь" по проекту рационального использования продовольственных товаров и уменьшения пищевых отходов.

Глава фонда Виктория Крисько отметила, что текущее положение приводит к тому, что многим производителям и торговым сетям дешевле довести продукты до истечения сроков годности и утилизировать, чем отдать на благотворительность.

Материал предоставлен проектом "+1".

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