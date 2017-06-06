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Еврокомиссия предложила изменить систему дорожных сборов

Социальная ответственность
6 июня, 10:23 UTC+3

Стоимость проезда предлагается рассчитывать на основе углеродного следа, оставляемого автотранспортом

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© Pixabay/Gellinger

Европейская комиссия предложила ввести новые правила для дорожных сборов в Европе. Комиссары заявили, что сборы за проезд должны рассчитываться в том числе на основе расстояния, чтобы отражать углеродный след автомобилей и грузовиков. Для того чтобы предложение вступило в силу, оно должно быть поддержано 28 странами - членами Евросоюза. Автомобили с нулевыми выбросами получат 75-процентное сокращение платы за проезд. Об инициативе Еврокомиссии сообщает Reuters

Согласно планам Еврокомиссии, дополнительные доходы будут направлены на развитие инфраструктуры. На эти цели может потребоваться около €60 млрд. Государства - члены ЕС также смогут направлять собранные средства на ограничение шума, заторов или загрязнения в определенных местах.

Еврокомиссия предложила, чтобы переход на новую систему дорожных сборов длился до 2023 года для транспортных средств большой грузоподъемности и до 2027 года для других транспортных средств.

Только автомобильный транспорт является ответственным примерно за пятую часть выбросов в Евросоюзе. В некоторых странах Европы и ранее действовали системы, устанавливающие гибкий сбор для автомобилей. Например, в Германии федеральное правительство ввело дорожный сбор на отдельных участках дорог для грузовых транспортных средств с 2015 года. Закон распространяется на все грузовые транспортные средства массой от 7,5 тонн.

Компания Toll Collect, как отмечается в сообщении на ее сайте, разработала систему взимания дорожного сбора, которая в отличие от евровиньетки (документ, подтверждающий оплату дорожного сбора и дающий разрешение на проезд по автомагистралям страны в течение определенного промежутка времени - прим. "+1") предусматривает оплату в зависимости от пройденного участка дороги и класса токсичности грузового транспортного средства.

Передвижение на более экологичном транспорте становится выгодным по всему миру. Лектор Стэнфордского университета и предприниматель из Силиконовой долины Тони Себа (Tony Seba) в своем докладе "Новый подход к транспорту 2020-2030" пришел к выводу, что через восемь лет бензиновые и дизельные автомобили, автобусы и грузовики полностью исчезнут, так как сухопутный транспорт перейдет на электрические двигатели. По его расчетам, среднее американское домохозяйство сэкономит $5,6 тыс. в год за счет перехода на электромобили. В то же время правительство США потеряет $50 млрд в год с налогов на топливо.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ПАО "Ленэнерго" запустило сеть из 15 электрозаправок. Компания вложила в проект 30 млн руб. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

"Ленэнерго" обещает до конца года предоставлять услуги по зарядке аккумуляторов для автомобилей бесплатно. Пока в городе зарегистрировано всего около 50 электрокаров, но уже в следующем году количество электрозаправок может увеличиться в три раза, если спрос на автомобили будет расти. Аналитики отмечают, что в основном электрокары интересны корпоративным клиентам.

Материал предоставлен проектом "+1".

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