Предотвративший строительство цементного завода в Словении получил экологическую премию

Престижную экологическую премию US Goldman Prize получил 48-летний эко-активист из Словении Урос Масерл (Uros Macerl). Жюри награждает "экологических героев" за их усилия по защите природы, которые часто связаны с большими личными жертвами. Масерлу награду вручили за закрытие цементного завода, принадлежащего французской корпорации Lafarge в его родном городе Трбовле в центральной части Словении в 2015 году. Об этом сообщает агентство France Presse.

Завод компании Lafarge оказывал разрушительное воздействие на окружающую среду и здоровье людей. В течение года уровень бензола в воздухе повысился более чем на 250%. По данным Организации экономического сотрудничества и развития на 2012 год, заболеваемость раком в регионе было выше среднего по стране. Высокая концентрация кислоты и других токсичных веществ начала убивать растительность.

Урос Масерл владел фермой и разводил овец. Фермер заметил, что у них часто случались выкидыши, и связал это с деятельностью завода. Встреча с представителями компании не принесла результатов. Масерл описал ситуацию на вершине холмов, но в компании посмеялись над ним. "Если вам не нравится, судитесь с нами", - цитирует активист менеджеров.

Вместе с другими жителями активист начал сбор данных о токсичных выбросах, чтобы показать резкий рост опасных загрязнителей в воздухе. Их исследование показало, что завод Lafarge превысил допустимые уровни выбросов. Однако, по словам Масерла, местные власти проигнорировали выводы.

"Они закрыли глаза на это, потому что Lafarge обеспечил рабочие места, спонсировал местные спортивные клубы, делал благотворительные пожертвования больницам и вложил значительные средства в инфраструктуру", - уверен фермер.

Масерл подал петицию в Еврокомиссию в 2010 году. После пятилетнего судебного разбирательства Брюссель постановил, что Словения нарушила правила ЕС, разрешив строительство завода. После этого компания заявила, что решение ЕС противоречит "экспертным решениям", принятым природоохранным агентством Словении и правительством страны.

Однако не только промышленники были не согласны с действиями Масерла. Министр экономики страны Здравко Почивалшек обвинил активиста и его единомышленников в том, что они являются "эко-террористами". Местные жители начали жаловаться, что они теперь столкнутся с безработицей.

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