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Женщины, исповедующие ислам, выступили за расширение своих прав

Социальная ответственность
6 июня, 11:15 UTC+3

В Индонезии состоялся первый в мире конгресс женщин-улемов - теоретиков и практиков Ислама

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© Рixabay/gladyskuuu

Первый конгресс женщин - проповедников Ислама состоялся в индонезийском городе Чиребон в апреле. 500 женщин-улемов (богословов) из Саудовской Аравии, Индии и Пакистана разработали фетву (правовое решение по какому-либо общественному, политическому или правовому вопросу). Она рекомендует запретить ранние замужества и поднять минимальный возраст вступления в брак с 16 до 18 лет.  Министр по делам религии Индонезии Люкман Хаким Сайфаддин обещал передать фетву правительству. Об этом сообщает Independent.

Эксперты назвали событие поворотным моментом в борьбе мусульманок за равенство полов. Фетва не является законом, но влияет на решения правительств. Трактовать священные писания по традиции вправе лишь священнослужители - мужчины.

По словам участницы конгресса основательницы организации "Сестры Ислама" (Sisters in Islam) Зайнах Анвар (Zainah Anwar), необходимо бороться с мужским монополизмом в этой сфере и позволить женщинам участвовать в политике. По словам Анвар, многие острые проблемы исламского общества - сексуальное и домашнее насилие, ранние браки, многоженство - можно было бы преодолеть, разрешив мусульманкам трактовать исламские учения.

Участницы конгресса отметили, что цитаты из священных книг мужчины и женщины интерпретируют по-разному. По словам бывшей ответственной по правам человека в международной Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рухайни Дзухаятин, служители часто спорят, например, по поводу полигамии. "Я говорю им (мужчинам), что это - не учение Ислама, и использую выдержки из Корана в качестве аргументов", - рассказала женщина.

В Индонезии проживают 255 млн человек. Около 90% населения - мусульмане. По последним данным ЮНИСЕФ, в 2010 году в Индонезии 14% девушек выдали замуж до 18 лет. Согласно статистике Детского фонда ООН, ранние браки чаще всего заключаются в исламских странах. Больше всего девочек вышли замуж в 2010 году в республике Чад: из них 29% не достигли 15 лет, 68% - 18 лет.

По данным Фонда ООН в области народонаселения, детские браки - следствие нищеты и гендерного неравенства. Во многих регионах принято платить выкуп за невест, чем пользуются обедневшие родители. Многие надеются, что брак обеспечит дочерям лучшее будущее либо защитит от сексуального насилия.

В то же время девять из 10 девочек-подростков рожают в браке. Осложнения во время беременности или родов - наиболее распространенные причины смерти среди девушек в возрасте 15-19 лет. Большинство "молодых жен" бросают школы.

Материал предоставлен проектом "+1".

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