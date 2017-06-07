Московские школьники отправили на переработку 10 тонн батареек

В международный День защиты детей московские школы провели экологическую акцию по сбору и переработке батареек "Батарейки, сдавайтесь!". Источники питания собирали 43 тыс. учащихся из 170 школ, детских садов и колледжей Москвы и области в течение года. Всего в рамках акции было собрано 10 тонн использованных батареек. Утилизацией отходов будет заниматься Челябинский завод "Мегаполисресурс". Об этом "+1" сообщили в пресс-службе центра поддержки социально значимых предпринимательских проектов Impact Hub Moscow.

Помимо батареек школьники отправили в Челябинск робота, собранного в школе №329 для съемок документального фильма о переработке батареек. Фильм снимала команда школьной видеостудии, его продолжение обещали сделать на "Мегаполисресурсе". По оценкам работников завода, переработка собранных батареек позволит изготовить 200 детских велосипедов или сохранить озеро чистой воды.

В мае министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской обратился к главам регионов с предложением установить пункты сбора опасных отходов. Он предположил, что пункты сбора будут установлены у административных зданий в городах. Инициатива будет воплощаться в партнерстве с социальным проектом "Экобокс", который поставляет контейнеры для безопасной утилизации. В организации ранее рассказали "+1", что в год на безопасную утилизацию будет отправляться до 4,2 тыс. энергосберегающих ламп и более 350 кг батареек.

Часть расходов на финансирование акции "Батарейки, сдавайтесь!" покрыл резидент Impact Hub - проекта по переработке опасных отходов "Бокси", который является сервисом группы компаний "Мегаполисресурс". Организаторами акции также выступил Городской методический центр департамента образования города Москвы, ГПБУ "Мосприрода", компания МЕТРО и Экобюро GREENS.

Проект "Бокси" помогает офисам и небольшим магазинам открывать у себя пункты приема батареек и передает часть прибыли на организацию акций по сбору батареек от школ и активистов. Руководитель сервиса Алена Юзефович рассказывает, что в России пока нет устойчивых механизмов финансирования утилизации батареек, собранных активистами.

"Как только в школе появляется контейнер для батареек, очень скоро в нем собирается 100-200 кг батареек. Денег на оплату их утилизации у активистов нет (сейчас переработать 1 кг батареек стоит 110 рублей), пункты приема в магазинах далеко не всегда готовы принять такие объемы. В итоге ребята оказываются заложниками добрых дел: хранить опасные отходы в школе нельзя, сдать на переработку некуда. Мы решили не оставлять в беде тех, кто вкладывает время и душу в популяризацию переработки батареек. Пока это, конечно, разовое несистемное решение, но мы постоянно ищем, как можно было бы вывести такие акции по сбору на постоянное и прозрачное финансирование", - отметила она.

Старые батарейки - один из самых опасных для окружающей среды видов бытовых отходов. По данным "Бокси", они поставляют 40% всех токсичных веществ, попадающих в почву и грунтовые воды с домашним мусором, при этом на переработку поступает не более 2,5% продающихся в России батареек.

Проблема переработки батареек актуальна и для других стран. Группа ученых Института микроэлектроники в Барселоне (Institute of Microelectronics in Barcelona) предложила свое решение: изготовила батарейку из органических материалов, а именно целлюлозы, угольных электродов, пчелиного воска и других. В этих элементах питания не используется металл, а батарейки являются полностью биоразлагаемыми.

Материал предоставлен проектом "+1".