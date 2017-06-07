Ученые: океан находится в "цикле упадка" из-за человеческой деятельности

В ходе Всемирной конференции по проблемам океана ООН (World Ocean Conference) было принято более 700 добровольных обязательств по улучшению состояния океана. "По всей вероятности, эта конференция - наилучшая возможность для того, чтобы обратить вспять цикл упадка, к которому океан привела человеческая деятельность", - сказал председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон на открытии сессии. Об этом говорится в официальном пресс-релизе организации.

Политик добавил, что если страны хотят обеспечить безопасное будущее для всех видов живых организмов на планете, действовать с целью предотвращения изменений климата необходимо уже сейчас."Хорошей новостью является то, что мы уже предприняли решительные действия", - подчеркнул Томсон, имея в виду пункт №14 в целях устойчивого развития о защите океанов и морей и ратификацию Парижского климатического соглашения.

Ожидается, что в конце конференции будет принят призыв к действию, который будет содержать 22 конкретных шага, способных активизировать глобальные обязательства в сфере сохранения океана.

"Изменение климата представляет собой самую большую угрозу, которую когда-либо знал мир. Состояние океанов и морей ухудшается с угрожающей скоростью. Это взаимосвязано, потому что повышение уровня моря, кислотности океана, а также потепление вод напрямую влияют на наши рифы, рыбные запасы и процветание наших прибрежных сообществ", - заявил премьер-министр Фиджи Вореке Баинимарама.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, отношения между людьми и океаном, приносящие выгоду человеку, находятся под угрозой как никогда ранее. Он подчеркнул, что проблемы Мирового океана, вызванные человеческой деятельностью, могут быть предотвращены только решительными, скоординированными действиями.

"Состояние наших океанов и морей требует от нас отказаться от краткосрочной национальной выгоды ради того, чтобы избежать долгосрочной глобальной катастрофы", - сказал он. По мнению Гутерриша, сохранение океанов и их устойчивое использование равно сохранению жизни на планете.

Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) вступили в силу в сентябре 2015 года. Это произошло после того, как завершилась принятая в 2000 году программа "Цели развития тысячелетия". Всего таких целей 17 - в экономике, экологии и социальной сфере, за ними закреплены 169 задач. Эффективность выполнения ЦУР в странах-членах ООН оценивается по 230 индикаторам.

Цель номер 14 формулируется как "Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития". Одна из ее задач, которая должна быть выполнена к 2030 году - увеличить экономические выгоды от устойчивого использования морских ресурсов для малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран, в том числе за счет рационального управления рыбными запасами, аквакультурой и туризмом.

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