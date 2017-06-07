Россияне назвали мусор главной экологической проблемой страны

Большинство жителей 90 регионов России считают свалки и мусор важнейшими экологическими проблемами России, а утилизацию отходов - основным направлением деятельности по сохранению окружающей среды. Такие данные показали совместные опросы WWF и Левада-центра. Об этом сообщили в пресс-службе WWF.

Более 82% респондентов волнует загрязнение воды и воздуха, 65,6% - проблема озеленения городов, 68,5% - восстановление лесов, 62,4% - защита редких видов животных.

"Природа нашей страны вызывает гордость у большинства россиян, - рассказал директор WWF России Игорь Честин. - К сожалению, жителям страны все еще кажется, что природные богатства неисчерпаемы, и что такие ресурсы, как, например, лес и вода не закончатся никогда. Мы постоянно пытаемся напомнить нашим согражданам о том, что недостаточно лишь гордиться и любить наши природные красоты, нужно также научиться брать на себя ответственность за их сохранение".

Более 51% опрошенных россиян считают, что экологические проблемы необходимо решать в первую очередь в городах. 31,9% респондентов указывает на необходимость работать на хозяйственных и промышленных территориях. 49,1% участников опроса согласны с необходимостью создания заповедников и национальных парков, 68,5% - признают важность восстанавливать леса вне городов.

Ответственность за "решение экологических проблем" россияне традиционно возлагают на государство. Но менее 4% россиян считают, что государство справляется с задачей. Чуть более 2% опрошенных отметили, что решать экологические проблемы необходимо некоммерческим природоохранным организациям.

Около 13% респондентов считают, что в решении экологических вопросов страны должно участвовать население. Вложить личные средства в утилизацию отходов и уничтожение свалок готовы 42% опрошенных, в озеленение городов - 35,5%, в борьбу с загрязнением воздуха и воды - 32,1%.

Треть опрошенных могла бы пожертвовать средства на сохранение редких видов животных, 22,6% - финансово помочь заповедникам и национальным паркам. Эксперты WWF выявили: 16,5% опрошенных знают о том, что 2017 год объявлен годом Экологии, 41,8% респондентов "что-то слышали об этом".

Как отмечается в докладе "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений", представленном на заседании Госсовета РФ в конце 2016 года, общая величина накопленных и учтенных отходов производства и потребления составила на конец 2015 года - 31,5 млрд т. Рост объема отходов в стране за последние годы остановить не удалось - ежегодно он увеличивается на 5 млрд т. По оценкам экспертов, это в два раза больше, чем во всех странах ЕС.

На Всемирном форуме по циклической экономике, который проходит в Хельсинки, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал 100-процентную утилизацию отходов и вторичное использование материалов первостепенными задачами. Чиновник рассказал, что сейчас на государственном уровне обсуждается вопрос о том, чтобы предоставить "особые привилегии" промышленным предприятиям, которые используют термическую обработку отходов.

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