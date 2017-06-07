В Артеке запустили игру для повышения детской финансовой грамотности

Корпус "стражей исламской революции" Ирана обвинил Эр-Рияд в причастности к терактамМеждународная панорама 7 июня, 18:35
Росздравнадзор проверит факт смерти балетмейстера Мариинского театра в кресле стоматологаОбщество 7 июня, 18:32
Более 200 тысяч патронов израсходовано за первые три дня ЧМ по практической стрельбеСпорт 7 июня, 18:22
Кадыров: переименование ФК "Терек" способствует спортивному единству клубов в ЧечнеСпорт 7 июня, 18:17
Путин: "Кинотавр" не стареет и является ярким событием в культурной жизни страныКультура 7 июня, 18:11
В Артеке запустили игру для повышения детской финансовой грамотностиСоциальная ответственность 7 июня, 18:00
Выбор Трампа: что известно о будущем директоре ФБРМеждународная панорама 7 июня, 18:00
В Совфеде обсудили, как противостоять иностранному вмешательству в дела РоссииПолитика 7 июня, 17:53
Россияне назвали мусор главной экологической проблемой страныСоциальная ответственность 7 июня, 17:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В международном детском лагере "Артек" пройдет интерактивная командная стратегическая игра "Финансовый абсолют", которая позволит научить детей планировать семейный бюджет. Первая серия игры проводится с 6 по 13 июня 2017 года, в ней примут участие 265 детей. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе QIWI.
В ходе игры детей разделят по командам - воображаемым семьям из шести человек и выдадут им банковские карты, по которым в игре они смогут совершать онлайн-покупки и оплачивать счета. В каждой семье есть представители трех поколений: дети, родители и бабушки с дедушками. Каждый игрок сможет выбрать себе роль с определенным темпераментом.
Помимо оплаты счетов участникам необходимо удовлетворять потребности в еде, одежде и развлечениях, недостаток которых влияет на достижение цели игры - повышение уровня счастья. Игрокам необходимо набрать как можно больше "очков счастья" для всех членов "семьи", их показатель будет различаться в зависимости от выбранного темперамента. Победу в игре одержит та команда, которая в конце будет признана самой счастливой.
Один игровой ход соответствует одному месяцу в мире игры. По задумке разработчиков, это поможет развить в детях навыки планирования бюджета, командной работы и умения договариваться.
Помимо QIWI разработкой игры занимались краудсорс-платформы EduNet и IT-компания "СимбирСофт". "Важно, что в игре есть и офлайн пространство, где с помощью карты можно совершать покупки, брать в аренду авто или покупать тур на всю семью. Игра - это уникальная возможность прожить жизнь семьи, поскольку каждый день будет наполнен теорией и практикой", - рассказала руководитель образовательных программ QIWI FINTEEN Елена Луценко.
Как отметил лидер краудсорс-платформы EduNet Андрей Комиссаров, игра помогает детям разобраться, как и почему совершаются траты и покупки в семье, на основании чего взрослые делают свой выбор. "Но это только одна часть игры. Другая кроется в этической дилемме - соотношении личных интересов и интересов других членов семьи. Игра живого действия построена на постоянном общении детей, на голосовании и принятии решений, на сравнении важности своих желаний с потребностями всей семьи и других игроков", - отметил разработчик.
Международный детский центр "Артек" и компания QIWI подписали двухгодичное соглашение о сотрудничестве в феврале 2017 года. В рамках соглашения QIWI FINTEEN проведет несколько специально разработанных образовательных программ для школьных и лагерных смен.
С 8 по 20 апреля для школьников провели интерактивные уроки по финансовой грамотности. Это дало возможность исследовать финансовое поведение детей и подростков. По данным опроса, с результатами которого ранее ознакомился "+1", карманные деньги имеют 98% детей и подростков, приезжающих в лагерь. Из них 35% зарабатывает деньги самостоятельно.
Около 90% опрошенных школьников заявили, что умеют откладывать деньги, но 39% утверждают, что средств им все равно не хватает. Половина опрошенных (46%) в случае нехватки денег просит дополнительные средства у родителей.
По оценке Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA), финансовая грамотность российских 15-летних школьников в 2015 году превысила средний международный уровень. Россия переместилась с 10-го места среди 18 стран на четвертое место среди 15 стран.
Материал предоставлен проектом "+1".