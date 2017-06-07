В Артеке запустили игру для повышения детской финансовой грамотности

В международном детском лагере "Артек" пройдет интерактивная командная стратегическая игра "Финансовый абсолют", которая позволит научить детей планировать семейный бюджет. Первая серия игры проводится с 6 по 13 июня 2017 года, в ней примут участие 265 детей. Об этом "+1" сообщили в пресс-службе QIWI.

В ходе игры детей разделят по командам - воображаемым семьям из шести человек и выдадут им банковские карты, по которым в игре они смогут совершать онлайн-покупки и оплачивать счета. В каждой семье есть представители трех поколений: дети, родители и бабушки с дедушками. Каждый игрок сможет выбрать себе роль с определенным темпераментом.

Помимо оплаты счетов участникам необходимо удовлетворять потребности в еде, одежде и развлечениях, недостаток которых влияет на достижение цели игры - повышение уровня счастья. Игрокам необходимо набрать как можно больше "очков счастья" для всех членов "семьи", их показатель будет различаться в зависимости от выбранного темперамента. Победу в игре одержит та команда, которая в конце будет признана самой счастливой.

Один игровой ход соответствует одному месяцу в мире игры. По задумке разработчиков, это поможет развить в детях навыки планирования бюджета, командной работы и умения договариваться.

Помимо QIWI разработкой игры занимались краудсорс-платформы EduNet и IT-компания "СимбирСофт". "Важно, что в игре есть и офлайн пространство, где с помощью карты можно совершать покупки, брать в аренду авто или покупать тур на всю семью. Игра - это уникальная возможность прожить жизнь семьи, поскольку каждый день будет наполнен теорией и практикой", - рассказала руководитель образовательных программ QIWI FINTEEN Елена Луценко.

Как отметил лидер краудсорс-платформы EduNet Андрей Комиссаров, игра помогает детям разобраться, как и почему совершаются траты и покупки в семье, на основании чего взрослые делают свой выбор. "Но это только одна часть игры. Другая кроется в этической дилемме - соотношении личных интересов и интересов других членов семьи. Игра живого действия построена на постоянном общении детей, на голосовании и принятии решений, на сравнении важности своих желаний с потребностями всей семьи и других игроков", - отметил разработчик.

Соглашение между Артеком и QIWI

Международный детский центр "Артек" и компания QIWI подписали двухгодичное соглашение о сотрудничестве в феврале 2017 года. В рамках соглашения QIWI FINTEEN проведет несколько специально разработанных образовательных программ для школьных и лагерных смен.

С 8 по 20 апреля для школьников провели интерактивные уроки по финансовой грамотности. Это дало возможность исследовать финансовое поведение детей и подростков. По данным опроса, с результатами которого ранее ознакомился "+1", карманные деньги имеют 98% детей и подростков, приезжающих в лагерь. Из них 35% зарабатывает деньги самостоятельно.

Около 90% опрошенных школьников заявили, что умеют откладывать деньги, но 39% утверждают, что средств им все равно не хватает. Половина опрошенных (46%) в случае нехватки денег просит дополнительные средства у родителей.

По оценке Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA), финансовая грамотность российских 15-летних школьников в 2015 году превысила средний международный уровень. Россия переместилась с 10-го места среди 18 стран на четвертое место среди 15 стран.

Материал предоставлен проектом "+1".