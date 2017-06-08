В инженерных компаниях США отмечена высокая доля женщин-руководителей

Поощрение женщин-инженеров в инженерно-технических организациях в США привело к тому, что теперь они занимают руководящие должности в количествах, не соразмерных их общему числу в качестве сотрудников. К такому выводу пришла профессор кафедры труда и трудовых отношений Университета штата Иллинойс Тереза Кардадор, изучающая роль гендера в профессиях и организациях. Об исследовании пишет портал Phys.org.

Исследователь выявила, что целенаправленное увеличение численности женщин в управленческих рядах может способствовать некоторым непредвиденным последствиям и породить еще один слой половой сегрегации. Он связан со стереотипом о том, что женщина не может быть успешной в технической области. При этом эксперт не отрицает, что инженерные фирмы преследуют благие намерения в отношении карьерного продвижения специалистов-женщин.

"Женщины с большей вероятностью переходят на управленческие роли в инженерных фирмах, при этом у них меньше шансов остаться в технических ролях", - отмечает Кардадор. Она отмечает, что управленческая и исследовательская роль требуют различных компетенций, а перевод женщин на управленческие позиции мешает им развиваться в исследовательском плане. "Число женщин-инженеров, которые выбирают путь карьерного роста или которых толкают на него, непропорционально тем, кто выбирает технический путь", - полагает исследователь.

Для анализа ситуации автор провела интервью с более чем 60 инженерами. Негативные последствия усилий компаний приводят к тому, что стереотипы о непригодности женщин к технической работе укрепляются. Многие респонденты отметили, что с переходом на управленческую должность они потеряли свою идентичность - "не чувствовали, что их считают настоящими инженерами".

Другие опрошенные отметили, что они стали лучше ощущать себя на руководящей позиции.

"Если вы женщина, и вы находитесь на совещании по проекту, вы часто становитесь тем, кому поручено делать заметки или управлять последующим процессом просто потому, что вы считаетесь более организационно и социально подкованными, чем ваш коллега-мужчина", - отметила Кардадор.

Автор исследования подчеркивает, что недостаток женщин-инженеров не только препятствует получению равных возможностей и решению вопросов гендерного равенства, но сокращает разнообразие идей и творчества в организациях.

Среди целей устойчивого развития (ЦУР), принятых странами - членами ООН, есть пятый пункт - "Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек". Согласно этому обязательству, члены ООН к 2030 году должны ликвидировать все формы дискриминации, насилия в отношении всех представительниц женского пола, а также бороться с принудительными браками и обеспечить равные возможности принятия решений в политической, экономической и общественной жизни. В ООН подчеркивают, что несмотря на прогресс в решении этих задач, 52 страны еще не приняли мер для достижения ЦУР, связанных с гендером. В частности, в среднем женщины зарабатывают на 24% меньше мужчин.

Материал предоставлен проектом "+1".