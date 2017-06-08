Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США вручили премии за экологичное рыболовство

Социальная ответственность
8 июня, 12:06 UTC+3

Жюри отметило мужество и креативность деятелей, способствующих развитию устойчивого вылова рыбы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/dimitrisvetsikas1969

Ведущая конференция по устойчивому развитию рыболовства (Global Seafood Sustainability Conference) проходит в Сиэтле (США) с 5 по 7 июня. В ходе мероприятия, на котором собралось около 580 представителей индустрии из разных стран, жюри вручило четыре награды борцам за более экологичное рыболовство. Судьи выбрали победителей из 16 финалистов, которых отмечают за выдающуюся работу в своих странах или коалициях. Всего на конкурс в этом году было номинировано 115 кандидатов, работающих в 43 странах. Об этом сообщает портал Benzinga.

Премия за лидерство досталась министру по делам водных ресурсов и рыболовству Индонезии Суси Пуджиастути за инициированный им запрет использования рыболовных траулеров, а также борьбу с незаконным промыслом и с использованием принудительного труда на рыболовных судах.

Партнерство восьми восточноафриканских стран FISH-i Africa получило премию в области инноваций - за принятие коллективных мер по борьбе с незаконным промыслом. Серия исследований и судебных исков против нарушителей правил партнерства помогли пресечь незаконную деятельность и поддержать законных рыболовных операторов.

Директор океанариума Монтерей Бэй (США) Мэтью Бодин получил премию за переход на местные морепродукты в ресторане океанариума. В 2016 году он посетил более 20 городов, чтобы продвигать движение разумного потребления морепродуктов, которое объединяет поставщиков и покупателей рыбы.

Премию в области правозащиты в сфере рыболовства получил международный фонд Pole&Line и Нед Белл, глава программы Ocean Wise по сохранению видов в океанариуме в Ванкувере. Фонд занимался реформой законодательства в области вылова тунца в Индийском океане, в первую очередь, принятием стратегии вылова.

Как пишет Guardian, согласование международных правил промысла тунца в мире - необходимый шаг для того, чтобы спасти дикий улов от истощения. В настоящее время из-за отсутствия законодательства для вылова придумывают все новые схемы. К примеру, некоторые устройства для привлечения рыбы представляют собой плавучие объекты с источником света. Устройства привлекают большое количество рыбы, но при этом могут навредить другим видам, в том числе акулам и морским черепахам.

В некоторых регионах России сейчас объявлен запрет на вылов рыбы в реках с наступлением весенне-нерестового периода. К примеру, в Тюменской области с 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов рыбы в изолированных от речной системы озерах. Рыболовство может быть разрешено только с берега, без использования плавательных средств и разрешенными орудиями.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
2
Источник: полиция пришла с обыском в офис организации "Русь сидящая"
3
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
7
Тимошенко отвергла обвинения в госизмене и пригрозила Порошенко ответными мерами
Темы дня
Загрузка...
Реклама