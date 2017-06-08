В США вручили премии за экологичное рыболовство

Ведущая конференция по устойчивому развитию рыболовства (Global Seafood Sustainability Conference) проходит в Сиэтле (США) с 5 по 7 июня. В ходе мероприятия, на котором собралось около 580 представителей индустрии из разных стран, жюри вручило четыре награды борцам за более экологичное рыболовство. Судьи выбрали победителей из 16 финалистов, которых отмечают за выдающуюся работу в своих странах или коалициях. Всего на конкурс в этом году было номинировано 115 кандидатов, работающих в 43 странах. Об этом сообщает портал Benzinga.

Премия за лидерство досталась министру по делам водных ресурсов и рыболовству Индонезии Суси Пуджиастути за инициированный им запрет использования рыболовных траулеров, а также борьбу с незаконным промыслом и с использованием принудительного труда на рыболовных судах.

Партнерство восьми восточноафриканских стран FISH-i Africa получило премию в области инноваций - за принятие коллективных мер по борьбе с незаконным промыслом. Серия исследований и судебных исков против нарушителей правил партнерства помогли пресечь незаконную деятельность и поддержать законных рыболовных операторов.

Директор океанариума Монтерей Бэй (США) Мэтью Бодин получил премию за переход на местные морепродукты в ресторане океанариума. В 2016 году он посетил более 20 городов, чтобы продвигать движение разумного потребления морепродуктов, которое объединяет поставщиков и покупателей рыбы.

Премию в области правозащиты в сфере рыболовства получил международный фонд Pole&Line и Нед Белл, глава программы Ocean Wise по сохранению видов в океанариуме в Ванкувере. Фонд занимался реформой законодательства в области вылова тунца в Индийском океане, в первую очередь, принятием стратегии вылова.

Как пишет Guardian, согласование международных правил промысла тунца в мире - необходимый шаг для того, чтобы спасти дикий улов от истощения. В настоящее время из-за отсутствия законодательства для вылова придумывают все новые схемы. К примеру, некоторые устройства для привлечения рыбы представляют собой плавучие объекты с источником света. Устройства привлекают большое количество рыбы, но при этом могут навредить другим видам, в том числе акулам и морским черепахам.

В некоторых регионах России сейчас объявлен запрет на вылов рыбы в реках с наступлением весенне-нерестового периода. К примеру, в Тюменской области с 15 мая по 15 июня наступает запрет на вылов рыбы в изолированных от речной системы озерах. Рыболовство может быть разрешено только с берега, без использования плавательных средств и разрешенными орудиями.

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