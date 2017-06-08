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В одной из самых загрязненных провинций Китая появится город-сад

Социальная ответственность
8 июня, 17:39 UTC+3

Проект разрабатывается для созданной в начале апреля новой специальной экономической зоны

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Материал из 1 страницы
Главный советник по планированию СЭЗ Китая Сюй Куангди на форуме по региональному развитию в Пекине

Главный советник по планированию СЭЗ Китая Сюй Куангди на форуме по региональному развитию в Пекине

© Wikimedia/Richter Frank-Jurgen

Правительству Китая представят к концу июня проект строительства высокотехнологичного города-сада на территории новой специальной экономической зоны (СЭЗ) Сюнань (Xiongan). Об этом заявил главный советник по планированию зоны Сюй Куанди (Xu Kuangdi) на форуме по региональному развитию в Пекине. Об этом сообщает агентство Reuters.

СЭЗ Сюнань будет расположена приблизительно в 100 км к юго-западу от Пекина, на протяжении многих лет этот регион считался наиболее загрязненным в Китае.

О том, что в китайской провинции Хэбэй появится новая СЭЗ Сюнань, власти объявили ​​1 апреля. Предполагается, что зона будет иметь такое же национальное значение, как и СЭЗ Шэньчжэнь, с открытия которой  в 1980 году началось экономическое преобразование Китая.

В начале 1980-х годов на восточном побережье страны в целях привлечения иностранных инвестиций были созданы пять СЭЗ. На территории каждой из них действует льготный режим, администрации зон пользуются правами провинциальных правительств при регулирования местной экономики.

Согласно предварительным планам строительства СЭЗ Сюнань, вся инфраструктура в зоне, включая транспорт, воду и электричество, будет построена под землей, чтобы освободить больше места для зеленых зон и пешеходов. Предполагается, что основная площадь СЭЗ будет около 100 кв. км, а "расширенная" - 1000 кв. км. Транспортное сообщение между городами тоже будет модернизировано.

Поездка от Сюнань до Пекина займет 41 минуту на высокоскоростном железнодорожном транспорте.

Пока не все проблемы в регионе решены. Создателям новой зоны предстоит обеспечить водоснабжение в засушливой зоне, восстановить экологию озера Байяндянь, а также сделать так, чтобы город оставался высокотехнологичным и через 100 лет, как того требует президент Си Цзиньпин. Сюй Куанди подчеркнул, что это требование "оказывает давление" на тех, кто занимается разработкой проекта.

Главный советник по планированию сообщил, что его вдохновением была планировка Парижа, который "похож на идеал, предлагаемый китайскими специалистами для Сюнаня".

Ранее президент страны Си Цзиньпин отметил, что Сюнань станет "показательной площадкой для развития и инновационных экспериментов, которая поставит в приоритет экологическую защиту и улучшение благосостояния людей".

Материал предоставлен проектом "+1".

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