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Ученые оценили влияние производства хлеба на выбросы парниковых газов

Социальная ответственность
8 июня, 19:04 UTC+3

Исследователи подсчитали, насколько вредят окружающей среде все этапы производства - от посева зерновых до доставки хлеба потребителю

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© Рixabay/PublicDomainPictures

Ученые из Шеффилдского университета оценили влияние на окружающую среду производства хлеба. Исследователи пришли к выводу, что в этом процессе наиболее неэкологичным фактором является использование удобрений. Именно из-за них в атмосферу выбрасывается 43% парниковых газов. Производство используемого при выращивании пшеницы нитрата аммония сопровождается выбросом CO2 и выделением большого количества тепла в атмосферу, в почве удобрение превращается в закись азота - третий по значимости парниковый газ. Об исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants, сообщил портал Phys.org.

Исследователи обратили внимание на то, что в Великобритании, где ежедневно продают 12 млн батонов хлеба, покупатели намного чаще задумываются о загрязнении окружающей среды пластиковой упаковкой. Однако на нее приходится 3% от общего объема выбросов парниковых газов.

До 60% сельскохозяйственных культур выращивается с применением удобрений. Ежегодно во всем мире используется более 100 млн тонн удобрений. Их химический состав может резко повысить рост и урожайность растений и овощей, при этом в их составе есть такие вещества, как метан, углекислый газ, аммиак и азот.

Ученые подчеркивают, что использование удобрений в больших количествах не является необходимостью, при этом нитрат аммония используется особо нерационально.

Авторы исследования отмечают, что ключевой вопрос, который поднимает исследование - кто должен контролировать использование удобрений. Один из авторов работы, профессор Ленни Кох, утверждает, что в настоящее время признание получило понятие расширенной ответственности производителя, которое может быть применимо и в отношении удобрений.

"Это подразумевает использование лучших практик органического земледелия в сочетании с новыми технологиями для лучшего мониторинга насыщения почв и растений, переработки мусора и возможного выведения новых видов пшеницы, способных более эффективно поглощать азот из почвы", - соглашается с коллегой соавтор исследования, профессор Дункан Кэмерон.

Исследователи считают, что возможно разделить ответственность за экологические издержки производства хлеба среди производителей удобрений, фермерами, мельниками, пекарями, розничными торговцами и потребителями.

Материал предоставлен проектом "+1".

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