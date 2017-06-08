Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кораллы в Южно-Китайском море обесцветило повышение температуры

Социальная ответственность
8 июня, 19:12 UTC+3

Нарушение также привело к гибели 40% микроорганизмов. Ученые опасаются полного исчезновения коралловых рифов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Рixabay/Alfonso1967

Ученые из Вудс-Холского океанографического института выяснили, что обесцвечивание кораллов в Южно-Китайском море в июне 2015 года было связано с шестиградусным увеличением температуры воды. Всплеск температур произошел на атолле (коралловом острове) в районе острова Дунша (также известен как Пратас) недалеко от берегов Китая. Повышение температуры также повлекло за собой гибель 40% микроорганизмов в течение недели. Об этом сообщается на сайте института.

"Остров Дунша в июне, как правило, подвержен тропическим штормам и сильным ветрам, которые сохраняют для кораллов воду той же температуры, что и в открытом океане", - заявил ведущий автор исследования Том Декарло. По его словам, в 2015 году июньская погода в регионе была исключительно спокойной, что увеличило температуру, наряду с глобальным потеплением и природным феноменом Эль-Ниньо. "Весь риф превратился в гигантский плавательный бассейн, который просто стоял и кипел на солнце", - подчеркнул Декарло.

По подсчетам ученых, в настоящий момент температура открытого океана на два градуса превышает норму. Один из авторов исследования Энн Кохен в интервью агентству France Presse сообщила, что повышение общего уровня температур может привести к тому, что "такие погодные аномалии будут случаться чаще", а коралловые рифы могут исчезнуть совсем.

По оценке Кохен, коралловым рифам понадобится от одного до нескольких десятилетий на восстановление, при этом обесцветившиеся виды больше подвержены риску заболеваний.

Ученые заметили обесцвечивание кораллов во время своего месячного выездного визита на Дуншу. Во время погружения для подъема инструментов, которые используются для контроля температуры, уровня кислотности и течения, они увидели, что кораллы изменили цвет.

Беспокойство из-за ситуации с кораллами ранее высказали на Гавайях. Власти страны предложили законопроект, по которому использование солнцезащитных кремов с содержанием оксибензона и октиноксата на пляжах островов может быть запрещено.

Обоснованием законопроекта стало расследование американской экологической лаборатории Haereticus Environmental Laboratory. Оно установило, что оксибензон и октиноксат препятствуют росту маленьких кораллов, а оксибензон является токсичным для нескольких видов.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Депутат предложил разрешить судам выносить смертный приговор с отсрочкой исполнения
3
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
4
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
5
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
6
Похищенного год назад в Москве сектантами пятилетнего мальчика нашли в Белоруссии
7
Мособлдума упразднила Истринский, Наро-Фоминский, Ступинский и Коломенский районы
Темы дня
Загрузка...
Реклама