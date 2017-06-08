Кораллы в Южно-Китайском море обесцветило повышение температуры

Ученые из Вудс-Холского океанографического института выяснили, что обесцвечивание кораллов в Южно-Китайском море в июне 2015 года было связано с шестиградусным увеличением температуры воды. Всплеск температур произошел на атолле (коралловом острове) в районе острова Дунша (также известен как Пратас) недалеко от берегов Китая. Повышение температуры также повлекло за собой гибель 40% микроорганизмов в течение недели. Об этом сообщается на сайте института.

"Остров Дунша в июне, как правило, подвержен тропическим штормам и сильным ветрам, которые сохраняют для кораллов воду той же температуры, что и в открытом океане", - заявил ведущий автор исследования Том Декарло. По его словам, в 2015 году июньская погода в регионе была исключительно спокойной, что увеличило температуру, наряду с глобальным потеплением и природным феноменом Эль-Ниньо. "Весь риф превратился в гигантский плавательный бассейн, который просто стоял и кипел на солнце", - подчеркнул Декарло.

По подсчетам ученых, в настоящий момент температура открытого океана на два градуса превышает норму. Один из авторов исследования Энн Кохен в интервью агентству France Presse сообщила, что повышение общего уровня температур может привести к тому, что "такие погодные аномалии будут случаться чаще", а коралловые рифы могут исчезнуть совсем.

По оценке Кохен, коралловым рифам понадобится от одного до нескольких десятилетий на восстановление, при этом обесцветившиеся виды больше подвержены риску заболеваний.

Ученые заметили обесцвечивание кораллов во время своего месячного выездного визита на Дуншу. Во время погружения для подъема инструментов, которые используются для контроля температуры, уровня кислотности и течения, они увидели, что кораллы изменили цвет.

Беспокойство из-за ситуации с кораллами ранее высказали на Гавайях. Власти страны предложили законопроект, по которому использование солнцезащитных кремов с содержанием оксибензона и октиноксата на пляжах островов может быть запрещено.

Обоснованием законопроекта стало расследование американской экологической лаборатории Haereticus Environmental Laboratory. Оно установило, что оксибензон и октиноксат препятствуют росту маленьких кораллов, а оксибензон является токсичным для нескольких видов.

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