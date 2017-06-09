Экономический рост Новой Зеландии угрожает ее "зеленой" репутации

Быстрый экономический рост Новой Зеландии ставит под удар окружающую среду, что может подорвать "зеленую" репутацию страны. Об этом предупреждает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем отчете.

Причиной изменений среды эксперты называют интенсивное развитие сельского хозяйства страны,сообщает агентство France Presse.

"Модель экономического роста Новой Зеландии начала демонстрировать свои экологические ограничения, увеличивая выбросы парниковых газов, образование отходов, способствуя загрязнению пресной воды и угрожая биоразнообразию", - говорится в докладе ОЭСР.

Выбросы парниковых газов в Новой Зеландии с 1990 года увеличились на 23%, к настоящему дню в стране зафиксирован один из самых больших показателей вымирания видов в мире. Интенсивное молочное животноводство способствует загрязнению рек азотом, это в свою очередь приводит к размножению водорослей, цветению воды.

Эксперты отметили, что фермерство - не единственный источник выбросов. Из-за невысокой плотности населения и нераспространенности общественного транспорта уровень автомобилизации населения является самым высоким среди стран - членов ОЭСР. С 2000 года он вырос на 65%. При этом возраст машин - в среднем 14 лет, что усугубляет загрязнение атмосферы вредными выбросами.

К 2025 году правительство Новой Зеландии планирует удвоить экспорт сельскохозяйственной продукции. ОЭСР предупредила, что это увеличит масштабы загрязнения окружающей среды. Министр окружающей среды Ник Смит отреагировал на доклад организации, заявив, что правительство уже работает над многими поднятыми вопросами. "Этот экологический отчет поможет нам более точно определить будущее направление нашей работы с учетом интересов окружающей среды, а также извлечь уроки из опыта других стран", - сказал он.

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