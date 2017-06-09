Фонд "Арифметика добра" проведет тысячу консультаций для приемных родителей

Благотворительный фонд "Арифметика добра" проведет 1000 бесплатных консультаций для приемных родителей и семей, готовых взять ребенка из детского дома. Консультировать родителей будут семейные психологи, нейропсихологи, дефектологи и юристы консультационного центра "Всегда рядом". Оплатить их работу поможет строительная компания "Инград", которая направит фонду часть средств от каждой проданной квартиры. Акция продлится до конца 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

"Услуги консультационного центра для приемных семей оказываются бесплатно. Но фонду необходимо оплачивать работу специалистов. Мы рассчитываем, что сможем обеспечить девять месяцев работы консультационного центра "Всегда рядом" благодаря совместной акции с "Инград". Средств с каждой купленной квартиры будет достаточно для проведения трех консультаций", - рассказали в пресс-службе фонда.

Задача консультационного центра "Всегда рядом" - снизить число возвратов детей в приюты из патронатных семей. В 2016 году министр образования и науки РФ Ольга Васильева назвала проблему вторичного сиротства одной из наиболее актуальных. По словам министра, все больше приемных родителей отказываются от взятых на воспитание детей.

По данным Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ, 74 724 ребенка попали в приюты в 2012 году. 6 114 сирот, взятых в новые семьи, вернулись в детские дома в том же году, согласно информации Аналитического центра при Правительстве РФ.

По данным специалистов Института демографии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", в 60-70% случаев от детей отказываются усыновители или опекуны. В 13-16% случаях усыновители нарушают взятые на себя обязательства, и детей возвращают в детские дома социальные работники. Повторный отказ может нанести ребенку психологическую травму и сказаться на его развитии. Устроить таких детей в новые семьи сложнее.

Специалисты консультационного центра "Всегда рядом" помогают родителям адаптировать ребенка в новых условиях, нормализовать отношения между ним и другими членами семьи, справиться с трудным поведением ребенка и другими проблемами. По данным фонда, с января по июнь 2016 года в центр обратились 89 семей. Сотрудники провели 229 консультаций и предотвратили три отказа от детей. На 31 мая 2017 года в банке детей-сирот значились 55 503 ребенка.

Благотворительный фонд "Арифметика добра" появился в 2014 году. Основные задачи организации - подготовить воспитанников детских домов к самостоятельной жизни и помочь потенциальным родителям усыновить и вырастить ребенка. За три года работы фонд устроил в семьи более 188 детей.

Материал предоставлен проектом "+1".