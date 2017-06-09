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Почти половина исчезающих видов зверей страдает от глобального потепления

Социальная ответственность
9 июня, 19:35 UTC+3

Выводы австралийских исследователей показали, что официальная статистика может быть занижена в десятки раз

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© Фото Людмилы Пахомовой/ТАСС

Научные сотрудники Квинслендского университета (Австралия) пришли к выводу, что 47% из 873 находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих и 23,4% из 1272 видов исчезающих птиц испытали на себе негативные последствия изменения климата. О результатах исследования сообщается на сайте университета.

Ученые заявили, что  прежние оценки воздействия изменения климата на млекопитающих и птиц были значительно недооценены и занижены. В список видов, подверженных климатическим изменениям, Международного союза охраны природы занесены только 7% млекопитающих и 4% птиц.

"Занижение показателей характерно и для менее изученных видов. Нам нужно существенно улучшить экспертизу влияния изменения климата на всех животных, - заявил доцент кафедры наук об окружающей среде Квинслендского университета Джеймс Уотсон. - Изменение климата - это уже не угроза будущего".

Изменение климата влияет на качество пищи и воды, сокращение доступного для жизни ареала и распространение болезней, пришли к выводу исследователи.

Ведущий автор программы глобальной оценки состояния популяций млекопитающих из Римского университета Ла Сапиенца Микела Пачифичи  отметила высокую вероятность того, что исчезающие виды подвергнутся также негативному воздействию будущих климатических изменений.

В ходе исследования ученые использовали результаты 130 работ, в которых изучалось влияние изменения климата на птиц и млекопитающих. Таким образом, новая работа, по мнению Джеймса Уотсона, дает наиболее комплексную оценку того, как глобальное потепление отразилось на хорошо изученных видах.

Особое внимание на результаты следует обратить работникам природоохранной сферы и представителям правительственных структур в работе по сохранению будущего биоразнообразия, подчеркивается в исследовании. Чтобы остановить вымирание видов, находящихся под угрозой, нужно уже сейчас начинать серьезную работу.

В январе 2017 года исследователи ряда национальных центров по изучению окружающей среды обнародовали работу о влиянии глобального потепления на различные виды птиц и бабочек. Результаты показали, что за последние 30 лет сократилось число как холодолюбивых, так и теплолюбивых видов.

Ученые также пришли к выводу, что глобальное потепление приводит к изменению естественной среды обитания птиц и доступу к еде.

Материал предоставлен проектом "+1".

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