Финляндия планирует достичь нулевого уровня выбросов СО2 к 2045 году

Министр сельского хозяйства и окружающей среды Киммо Тииликайнен предложил правительству снизить выбросы углерода до нуля к 2045 году - раньше установленного Европейским союзом срока.

Стратегия ЕС предполагает к середине века сокращение эмиссии на 80% по сравнению с уровнем 1990 года. "Я надеюсь, правительство одобрит нашу цель", - сказал министр на встрече в рамках форума по циклической экономике в Хельсинки.

В 2016 году правительство Финляндии совместно с предпринимателями и некоммерческими организациями разработали первую в мире государственную стратегию перехода к циклической экономике.

Модель предполагает, что материалы будут использоваться как можно дольше, а вместо товаров будут продаваться умные решения. В Финляндии признают, что циклическая экономика - ключ к достижению целей Парижского соглашения. Она поможет сократить выбросы углекислого газа и объемы отходов.

Стратегия предполагает работу в четырех направлениях: пищевые цепочки, использование лесов, производство, транспорт и логистика. По словам министра, страна планирует отказаться от использования угля в энергетике и сократить вполовину потребление нефти в следующие десятилетия. Доля возобновляемой энергетики в Финляндии составляет 40%. Планируется, что в совместной работе над переходом к циклической модели примут участие законодатели, бизнес, университеты и потребители.

"Мы сталкиваемся с острыми проблемами - изменением климата, загрязнением. Экология сегодня устанавливает рамки, в которых человечеству необходимо вести экономику", - отметил министр.

Тиликайнен предупредил, что новая модель может значительно сократить рабочие места в традиционных отраслях экономики. Однако, по подсчетам национального инновационного фонда SITRA (находится под контролем парламента Финляндии, анализирует социальные тренды, альтернативные модели развития страны, объединяет организации из разных секторов для обсуждения реформ), циклические решения создадут более 75 тыс. новых рабочих мест и помогут увеличить ежегодный доход страны на €2-3 млрд.

Финляндия планирует стать лидером в области циклической экономики и устойчивого развития и передавать опыт в другие страны. С этой целью в июне 2017 года в стране организовали и провели первый форум по циклической экономике, куда приехали более 1500 представителей бизнеса, некоммерческих организаций из 93 стран. Следующие встречи планируется проводить как в Финляндии, так и за пределами страны.

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