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В Австралии строят электрический забор от кошек

Социальная ответственность
13 июня, 18:46 UTC+3

Власти страны пытаются защитить от одичавших питомцев диких животных, находящихся под угрозой исчезновения

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© Рixabay/rihaij

Австралийские рейнджеры начали строительство 185-километровой электрической ограды высотой 1,8 м, чтобы защитить участок дикой местности на Северной территории и обитающих там редких животных от вторжения завезенных человеком хищников - собак и кошек.

Как сообщает агентство Reuters, площадь огражденной территории, получившей название Newhaven Sanctuary, составит 9,45 тыс. га. По словам комиссара по делам исчезающих видов Австралии Грегори Эндрюса, это будет самая большая в мире защищенная от хищников зона.

"Наука точно установила, что одичавшие кошки представляют самую большую угрозу для наших млекопитающих, и новая охраняемая территория принесет пользу многим редким видам", - заявил он. По данным правительства, на континенте обитает около 11 млн диких кошек, и каждая из них может убить от пяти до семи мелких животных в течение ночи.

Еще в 1880-х годах власти страны стали возводить заборы, чтобы преграждать доступ собакам динго к овечьим фермам. Длина одной из таких оград, построенной в 1885 году и проходящей по территории сразу трех австралийских штатов, составляет 5614 км.

Завершить работу над ограждением Newhaven Sanctuary планируется в 2018 году, после чего чужеродные виды, находящиеся на охраняемой территории, будут уничтожены, а представители исчезающих местных видов - заселены в защищенное место обитания. В их числе - скалистый кенгуру и малый пучкохвостый кенгуру.

Сохранение биоразнообразия моря и суши входит в список целей устойчивого развития ООН. Однако в последние годы темпы утраты биологических видов растут очень быстро. Как отмечается в последнем докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Живая планета", численность популяций позвоночных животных с 1970 по 2012 год уменьшилась на 58%, при этом сокращение затронуло все виды позвоночных животных: млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий.

Темпы вымирания животных и растений увеличились в 100 раз по сравнению с естественным уровнем. Ученые предупреждают, что к 2020 году потери могут составить уже 67%. В течение ближайших 20 лет с лица Земли могут исчезнуть такие живые существа, как африканский слон, жираф, орангутан, бабочки-монархи. Биологи опасаются полного вымирания коралловых рифов к середине века.

"Мы уничтожаем жизнь на нашей планете, - заявил в интервью CNN Пол Эрлих, профессор биологии Стэндфордского университета. -  Жизнь - это то, что сформировало планету и сделало ее пригодной для нашего обитания. Без биологического разнообразия нам тоже придет конец".

Материал предоставлен проектом "+1".

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