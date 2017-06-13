В Европе появились школы программирования для беженцев

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Более сотни беженцев прошли обучение в волонтерских школах веб-программирования HackYourFuture. 28 выпускников нашли работу в успешных европейских компаниях. Шестимесячные курсы организовала группа голландцев под руководством Гийза Корстенса в 2016 году. Первые классы появились в Амстердаме. Позже отделения открылись в Копенгагене и Лондоне. Об этом сообщается на сайте проекта.
По словам создателя стартапа, беженцам приходится проводить по 18 месяцев в лагерях перед тем, как им предоставят убежище. "Мы подумали: почему бы не обучать беженцев веб-программированию? К тому времени, как им предоставят убежище, они будут обладать необходимыми навыками, чтобы найти работу. А Нидерланды получат специалистов, в которых остро нуждаются", - написал Корстенс в статье для образовательного портала Foundation for economic education.
Школа существует на пожертвования. Средства необходимы для того, чтобы оплатить проезд беженцев из лагерей до школы и обратно, обеспечить учеников компьютерами. Уроки проходят каждое воскресенье.
Более 40 специалистов из разных организаций - от стартапов до крупных корпораций - бесплатно преподают несколько языков программирования, в числе которых JavaScript, HTML, CSS. По завершении обучения преподаватели с помощью собственных связей ищут студентам стажировки и вакантные места.
По словам основателя стартапа, сначала они пригласили пять мотивированных беженцев. "Несмотря на то, что ребята пережили много трудностей, они были настойчивы и преуспели в нашей программе. Студенты ловили каждое слово. Те, кто дошел с нами до конца, значительно улучшили свою жизнь. Они перестали думать о себе как о беженцах", - говорится в статье Корстенса.
"Я верю, что обучить человека программированию - один из наиболее ценных подарков. Он позволяет помочь человеку стать независимым. Жизни беженцев слишком долго от кого-то зависели", - заключил автор статьи.
Согласно статистике Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 3 млн человек ожидают убежища.
По данным Европейского парламента, беженцы медленнее других групп мигрантов интегрируются в принимающие страны. Эксперты отмечают, что благодаря работе люди ассимилируются быстрее.
В директиве Европейского союза 2013/33 оговоривается, что государства-члены должны предоставить беженцам рабочие места не позднее, чем через девять месяцев после получения заявления о международной защите. Однако во многих странах срок ожидания до сих превышает нормпрор. Занятость варьируется в странах в зависимости от специфических требований.
По данным Bloomberg, в Германии беженцу необходимо шесть лет, чтобы завершить немецкие обучающие курсы, профессиональную школу и стажировки прежде, чем его назовут квалифицированным работником. Отмечается, что беженцам проще всего попасть на рынок в государствах с менее развитой системой охраны труда и низкими зарплатами.
Материал предоставлен проектом "+1".