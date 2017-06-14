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Германия, Дания и Бельгия планируют увеличить ветрогенерацию в пять раз

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14 июня, 18:10 UTC+3

Три страны заключили соглашение об увеличении мощности, производимой за счет энергии ветра, до 60 ГВт к 2027 году

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© Рixabay/bizmlab

Германия, Дания и Бельгия заключили в Лондоне соглашение о развитии ветрогенерации, намереваясь совместными усилиями увеличить электрическую мощность, производимую в мире энергией ветра, в пять раз в течение ближайшего десятилетия. Это значит, что к 2027 году с нынешних 13,8 ГВт она вырастет до 60 ГВт, сообщает газета Independent.

Этому, как ожидается, будет способствовать снижение себестоимости ветроэнергетики в прибрежной зоне: за 2016 год она упала на 22%. В Германии в апреле 2016 года электричество, полученное за счет энергии ветра, впервые оказалось дешевле, чем электричество, получаемое путем сжигания угля, нефти и газа, даже без правительственных субсидий.

По оценкам Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA), стоимость энергии, полученной с морских ветряных ферм, может снизиться в среднем на 57% к 2030 году.

Для достижения поставленной цели планируется задействовать 25 частных компаний, таких, например, как датская Dong Energy, которая считается одной из крупнейших в мире в секторе прибрежной ветрогенерации. Ожидается, что к соглашению присоединятся еще семь европейских стран, после того как в них пройдут парламентские выборы. В их число входит и Великобритания.

"Это совместное заявление - знак того, что крупный бизнес и правительства делают новый шаг к сотрудничеству по производству больших объемов энергии ветра, - говорит Жиль Диксон, генеральный директор компании WindEurope. - Это ясное признание стратегической важности прибрежной ветроэнергетики как чистого, конкурентоспособного и надежного источника энергии для Европы".

Ветряные электростанции в Европе, по итогам 2016 года, заняли второе место по вырабатываемой мощности, оставив позади угольные ТЭС и уступив первенство газовым. При этом из 24,5 ГВт мощности, которую создают новые электростанции в Евросоюзе, 21,1 ГВт приходится на энергию ветра, солнечного света, движения воды и энергию, получаемую из биотоплива.

Активное развитие ветроэнергетики продолжается и в США. В первом квартале 2017 года в стране установили 908 ветряных турбин общей мощностью 2 ГВт. В Американской ассоциации ветроэнергетики (American Wind Energy Association, AWEA) начало года назвали лучшим за последние восемь лет. Новые ветрогенераторы появились в штатах Род-Айленд, Северная Каролина, Орегон, Гавайи, Техас и Канзас.

Материал предоставлен проектом "+1".

 

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