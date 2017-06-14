В "Ночлежке" пройдет "День широко открытых дверей"

В субботу, 17 июня, в благотворительной организации, помогающей бездомным, "Ночлежка", пройдет день открытых дверей. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге в приюте на улице Боровой. Об этом "+1" рассказали в пресс-службе фонда.

Сотрудники организации проведут экскурсии по приюту и расскажут о своей работе и проблеме бездомности.

Мини-лекции начнутся с 11:30, они будут длится по 40 минут. Эксперты организации расскажут о том, как вернуть бездомных к обычной жизни, как привлечь внимание общественности к непопулярной проблеме бездомности и об истории бездомности "от Адама до наших дней". Мероприятия будут проходить до 18:00 часов, желающие смогут присоединиться к ним в любой момент в течение дня.

"Мы открыты для всех интересующихся в любой день, но для 17 июня подготовили интересную и насыщенную программу. Мы специально проводим День широко открытых дверей в выходной, чтобы как можно больше горожан смогло узнать о проблеме бездомности и нашей работе", – приводит "Ночлежка" слова председателя благотворительной организации Григория Свердлина.

Гости смогут посетить в том числе "Культурную прачечную" - место, где бездомные получили возможность бесплатно постирать и высушить свою одежду. Прачечная может обслуживать 70-80 стирок и сушек в день. Она работает ежедневно с 10:00 до 18:00 часов. Прачечная открылась в ноябре 2016 года.

"Культурная прачечная" в Санкт-Петербурге - первая в России прачечная для бездомных, в мире подобные заведения открываются регулярно. В апреле 2017 года стало известно, что аналогичный проект развивают в Риме (Италия). Там прачечная получила имя Папы Франциска. Как сообщает Радио Ватикана, автором инициативы выступило одно из ведомств главного административного органа Святого Престола и Ватикана, Римской курии. Ежедневным обслуживанием прачечной занимается община Святого Эгидия. Священнослужители посчитали, что такая инициатива является "конкретным делом милосердия, призванным возвратить достоинство многим людям". Прачечная расположена в римском благотворительном Центре народов мира, при больничном комплексе Сан-Галликано.

В России проживает около 3 млн бездомных людей. По статистике "Ночлежки", 40% граждан оказываются на улице из-за семейных конфликтов, около 25% - жертвы квартирного мошенничества, 20% - трудовые мигранты, оставшиеся без работы, а 15% - бывшие заключенные.

По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, в России ежегодно возрастает численность бездомных детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет. В 2015 году их число составило более 96 тыс. человек, а в 2016 году - уже 109 тыс. человек.

Материал предоставлен проектом "+1".