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Роботов научат осязанию

Социальная ответственность
15 июня, 11:39 UTC+3

Искусственный интеллект исследует предметы на ощупь, как это делают дети

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Crispin Semmens

Ученые Билефельдского университета в Германии разработали искусственный интеллект (ИИ), который способен изучать предметы с помощью роботизированных рук, сравнивать их между собой и запоминать. Как сообщается на портале Phys.Org, новая система работает без предварительного знакомства с объектами.
 
Роботу предлагают подержать в руках инструменты, игрушки или кусочки фруктов, имеющих разные прочность, жесткость и вес. Это нужно для того, чтобы адаптировать силу сжатия механической руки под характеристики разных предметов. Так, робот, чьей силы хвата достаточно для того, чтобы раздавить яблоко, учится брать его так, чтобы не повредить.

Чувствительность механической руки достигается благодаря взаимодействию ИИ с тактильными сенсорами, разработанными финской инженерной компанией CITEC. Таким образом, программа способна различать предметы по их форме, размеру и жесткости, а также выполнять действия с объектами - например, нажимать на кнопки.

"Наша система учится, пробуя и исследуя новые предметы самостоятельно, так же, как это делают дети", - прокомментировал профессор нейроинформатики доктор Хельге Риттер, который ведет проект вместе с когнитивным психологом Томасом Шаком и робототехником Свеном Вахсмутом.

Перед тем, как приступить к работе над проектом, ученые наблюдали за тем, как изучают предметы на ощупь люди. Им было предложено сравнить между собой более 100 объектов, не видя их. "Удивительно, насколько малую роль играет вес. Различая предметы, мы, люди, ориентируемся главным образом на форму и размер", - отметил Томас Шак.

"Мы наблюдали за тем, как люди прикасаются к предметам, какие стратегии они предпочитают при изучении их характеристик", - объяснил его коллега по исследовательской группt Дирк Кестер. - Разумеется, мы выяснили, какие ошибки люди допускают, пытаясь взаимодействовать с объектами вслепую".

Развитие робота не сводится к ощупыванию вещей. "Воспитатели" подсказывают ему словами и с помощью жестов, какой предмет нужно выбрать и какие действия с ним совершать. Кроме того, искусственный интеллект копирует движения самих ученых и запоминает их.

По мнению авторов исследования, результатом дальнейших экспериментов в этой области может стать создание роботов для работы на производстве, а также для помощи по дому, которые смогут самостоятельно получать данные об окружающих предметах и адаптироваться к работе в новых семьях.

Материал предоставлен проектом "+1".

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