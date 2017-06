В России объявили финалистов международного конкурса социальных предпринимателей

Жюри конкурса Social Impact Award (SIA) c Impact Hub Moscow и Фондом Citi назвали 20 лучших проектов начинающих социальных предпринимателей. Финалисты смогут бесплатно участвовать в инкубационной программе и по ее итогам соревноваться за главный приз. Он включает в себя денежную премию в 120 тыс. рублей и участие в международной встрече победителей в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе Impact Hub.

Финалистами стали коворкинговый центр для творчества детей и подростков с ограниченными возможностями, пекарня-площадка трудовой адаптации детей-сирот, сайт для развития когнитивных навыков и исследовательского интереса у детей, портал по формированию эко-сообществ, сайт для трудоустройства инвалидов по профессии "режиссер монтажа" и другие проекты.

Проекты, прошедшие в финал, смогут бесплатно работать над запуском своего бизнеса в инкубационной программе 90 days challenge, которая будет проходить с 30 июля по 28 сентября дистанционно с двумя очными встречами в Москве. В рамках программы предприниматели смогут получить консультации экспертов о том, с чего начать создание бизнеса, как найти подходящую его модель и выйти на самоокупаемость, как строить работу с клиентами и привлекать ресурсы.

По итогам программы 90 days challenge будет выбрано три победителя, из которых два - победители в специальных номинациях: "Интернет для лучшего мира" на лучший бизнес-проект с использованием интернет-технологий и "Открытый мир" - на проект пространства равных возможностей. Принять участие в программе без возможности претендовать на финальный приз конкурса можно на платной основе. Подать заявку можно на сайте организатора программы до 18 июня.

В 2017 году конкурс SIA проходил в 18 странах. Это международная программа развития социального предпринимательства среди молодежи, разработанная в 2010 году Венским университетом при участии международной сети центров социальных инноваций Impact Hub. Сейчас существует 102 центра в 49 странах.

Как отметили в пресс-службе Impact Hub Moscow, в этом году Россия стала лидером по числу заявок на участие в конкурсе. В стране SIA реализуется при финансовой поддержке Фонда Citi (конкурс является одним из проектов в рамках глобальной программы фонда Pathways to Progress), Center for Entrepreneurship Inc., Фонда имени Генриха Белля в России, ПАО "Ростелеком", IKEA Centres Russia, Coface Россия, ОК РУСАЛ и организационной поддержки дизайн-бюро "Верстак".

"В этом году качество заявок на конкурс SIA возросло. На мой взгляд, этому способствовало несколько факторов: от развития социального предпринимательства в нашей стране до развития самого конкурса SIA. Первичное обучение, которое проходят участники до подачи заявок в разных городах, дает свои ростки не сразу, а со временем. Именно поддержка таких проектов, создающих экономические возможности для молодежи, развивающих их навыки, является приоритетным направлением социальных инвестиций Фонда Citi", - считает менеджер по корпоративной социальной ответственности АО КБ "Ситибанк" Татьяна Авраменко.

В конце мая 2017 года стало известно, что в России появится Федеральный фонд поддержки социального предпринимательства. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Она отметила, что идею поддержал президент страны. По ее словам, основной ролью фонда будет распространение лучших практик, образовательных программ, создание моделей акселерационных программ и подготовка специалистов.

Материал предоставлен проектом "+1".