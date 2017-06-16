Виновных в водном кризисе в американском Флинте привлекли к ответственности

Шестерых бывших и нынешних официальных лиц штата Мичиган и города Флинт привлекли к уголовной ответственности. Им инкриминируется непредумышенное убийство. Чиновники допустили вспышку болезни Легионеров в городе Флинт (тяжелое воспаление легких, которую вызывает бактерия, обитающая в водоемах). Эпидемия унесла жизни 12 человек. Чиновникам грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Об этом, как передает Reuters, сообщил генеральный прокурор Мичигана Билл Шует.

С лета 2015 года по январь 2016 года болезнь зафиксировали более чем у 80 жителей Флинта и окружных территорий. В декабре 2015 году от легионеллеза скончался 85-летний житель города-чартера (автономного поселения) Джинеси, расположенного вблизи города Флинт, Роберт Скидмор.

Обвинения вынесли руководителю отдела здравоохранения и социальных служб штата Мичиган Нику Лайону, главному медицинскому руководителю штата Иден Уэллс, бывшему назначенному менеджеру по чрезвычайным ситуациям Дарнеллу Эрли, экс-сотруднику администрации города Флинт Говарду Крофту и бывшим представителям департамента по вопросам качества окружающей среды Штефану Бушу и Лиану Шектер-Смиту.

Согласно судебным документам, Лион знал об эпидемии в Джинеси за год до того, как сообщил об этом общественности. Уэллс дала ложные показания полиции о том, когда ей стало известно о вспышке заболевания. Как установило следствие, чиновник угрожала команде независимых исследователей, которые искали причину заболевания.

Специалисты утверждают, что причина водного кризиса стала смена источников водоснабжения. В 2014 году власти Флинта переключились с озера Гурон на реку Флинт. Годом позже в поселении объявили чрезвычайное положение в связи с отравлением 200 детей свинцом. Тяжелый металл, по мнению экспертов, попал в системы водоснабжения из-за более агрессивной речной воды, которая вызвала коррозию металла.

"Приятно видеть, что генеральный прокурор Мичигана Шует и его команда всерьез занялись проблемой", - говорится в заявлении мэра Флинта Карен Уивер. "Мы с нетерпением ждем, что еще вскроется в ходе расследования".

По данным ВОЗ, искоренить источник легионеллеза - бактерию L. pneumophila - невозможно. Однако можно свести размножение микробов до минимума и избежать смертельных исходов и эпидемий. Для этого городским службам и властям необходимо постоянно контролировать состояние вод, избегать застоев, регулярно чистить и дезинфицировать водопроводные системы. С марта 2017 года в городе Флинт меняют водопроводные трубы, устанавливают фильтры и очистные сооружения.

По данным "Российской газеты", в России эпидемия болезни Легионеров вспыхнула в 2007 году в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Соответствующий диагноз поставили 73 людям, пять человек погибли. К двум годам условно за нарушение санитарных норм приговорили бывшего главного инженера теплогенерирующей компании и главного инженера управления теплосетями.

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