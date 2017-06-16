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Ирландские эко-активисты раскритиковали климатические инициативы правительства

Социальная ответственность
16 июня, 12:16 UTC+3

Представители природоохранных организаций назвали план по борьбе с изменениями климата "моральным и законодательным провалом"

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/adem05110

Коалиция экологических активистов Ирландии Stop Climate Chaos и Environmental Pillar раскритиковала законопроект Национального плана действий по уменьшению воздействия на окружающую среду, подготовленный министром связи, изменения климата и окружающей среды страны Денисом Нохтеном. Об этом сообщила Irish Times.

Как пишет газета, в своем заявлении организации назвали документ "моральным и законодательным провалом", отметив, что он не решит проблемы изменения климата в будущем.

Активисты отметили, что План не отвечает обязательствам, изложенным в климатическом законодательстве Ирландии, Парижском соглашении, а также целевым показателям Евросоюза, которые распространяются на страну. Экологи также критикуют отсутствие реальных действий в плане. "К сожалению, кажется, что правительство больше заинтересовано в сохранении статуса-кво, особенно в отношении сельского хозяйства, поскольку в проекте плана говорится, что экономическое значение сельскохозяйственного сектора должно быть сбалансировано с сокращением выбросов", - говорится в заявлении.

При этом авторы обращения одобряют некоторые аспекты, среди которых постепенное прекращение использования ископаемых видов топлива, предполагаемый запрет на добычу сланцевого газа.

Напомним, что в январе 2017 года парламент Ирландии большинством голосов одобрил законопроект о запрете госинвестиций в компании, специализирующиеся на ископаемом топливе. Законодательная инициатива делала Ирландию первой страной в мире, которая отказалась от доходов от угольной, нефтяной и газовой промышленности. В Суверенном фонде национального благосостояния государства доходы этой сферы составляют более €8 млрд. Инициативу поддержали все партии, кроме либерально-консервативной Фине Гэл.

Проект закона активно поддерживали в обществе. "Ирландская политическая система наконец признала то, что подавляющее большинство людей уже знает: чтобы иметь шанс на успех в борьбе с катастрофическим изменением климата, мы должны поэтапного отказаться от ископаемого топлива и остановить рост промышленности - движущей силы этого кризиса", - заявил исполнительный директор общества по развитию католической церкви в Ирландии Trоcaire Имон Михан.

"Принцип этического финансирования - это знак для глобальных корпораций, что их постоянное манипулирование наукой о климате, отрицание климатических изменений и неоднозначные практики лоббирования политиков по всему миру более недопустимы", - заявил изданию Energy Voice Томас Прингл, который презентовал законопроект в Палате представителей Ирландии.

Материал предоставлен проектом "+1".

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