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Работу нефтепровода Dakota могут остановить

Социальная ответственность
16 июня, 17:20 UTC+3

Федеральный судья попросил заново оценить влияние нефтепровода на экологию региона и жизненный уклад племени сиу

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Tony Webster

Федеральный судья Джеймс Боасберг постановил пересмотреть результаты экологической экспертизы нефтепровода Dakota, проведенной Инженерным корпусом Армии США (U.S. Army Corps of Engineers). Работу нефтепровода, который официально ввели в эксплуатацию в мае, могут остановить. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как установил суд, специалисты не проанализировали, как разливы нефти могут сказаться на рыболовстве и охоте племени сиу, населяющего территории вдоль трубопровода. "Корпусу придется пересмотреть свои заключения", - написал Боасберг в 91-страничном решении.

Трубопровод Dakota Access стоимостью $3.8 млрд и длиной 1,2 тыс. миль (более 1,8 тыс. км) проходит почти через всю территорию США от Северной Дакоты до Иллинойса. Он пересекает водные пути, в том числе реку Миссури.

В 2016 году индейцы сиу и экологические активисты вышли с протестами против строительства. Племена опасались, что в случае повреждения труб сырье попадет в источник водоснабжения. Строительство также угрожало сохранности священных земель и захоронений индейцев.

После продолжительных забастовок администрация экс-президента США Барака Обамы остановила строительство нефтепровода. В январе действующий президент США Дональд Трамп пересмотрел решение своего предшественника. В феврале инженерные войска освободили территорию от митингующих, а индейцы подали на ведомство в суд.

Постоянный председатель индейцев сиу Дейв Аршамбольт (Dave Archambault) поблагодарил суд за решение. "Мы признательны суду за то, что он защищает наши законы и права от ненадлежащего политического влияния. Мы будем просить суд остановить работу нефтепровода незамедлительно," - заявил председатель.

Индейцы сиу и представители корпуса встретятся с судьей, чтобы обсудить судьбу трубопровода, в следующую среду. Специалисты одного из крупнейших поставщиков "зеленой" энергии в США Clearview Energy Partners отметили, что судья указал на несущественные недочеты в анализе, которые можно исправить за короткий срок. "Корпус может убедить суд разрешить работу нефтепровода", - предупредили эксперты.

Материал предоставлен проектом "+1".

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