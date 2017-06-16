Работу нефтепровода Dakota могут остановить

Федеральный судья Джеймс Боасберг постановил пересмотреть результаты экологической экспертизы нефтепровода Dakota, проведенной Инженерным корпусом Армии США (U.S. Army Corps of Engineers). Работу нефтепровода, который официально ввели в эксплуатацию в мае, могут остановить. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как установил суд, специалисты не проанализировали, как разливы нефти могут сказаться на рыболовстве и охоте племени сиу, населяющего территории вдоль трубопровода. "Корпусу придется пересмотреть свои заключения", - написал Боасберг в 91-страничном решении.

Трубопровод Dakota Access стоимостью $3.8 млрд и длиной 1,2 тыс. миль (более 1,8 тыс. км) проходит почти через всю территорию США от Северной Дакоты до Иллинойса. Он пересекает водные пути, в том числе реку Миссури.

В 2016 году индейцы сиу и экологические активисты вышли с протестами против строительства. Племена опасались, что в случае повреждения труб сырье попадет в источник водоснабжения. Строительство также угрожало сохранности священных земель и захоронений индейцев.

После продолжительных забастовок администрация экс-президента США Барака Обамы остановила строительство нефтепровода. В январе действующий президент США Дональд Трамп пересмотрел решение своего предшественника. В феврале инженерные войска освободили территорию от митингующих, а индейцы подали на ведомство в суд.

Постоянный председатель индейцев сиу Дейв Аршамбольт (Dave Archambault) поблагодарил суд за решение. "Мы признательны суду за то, что он защищает наши законы и права от ненадлежащего политического влияния. Мы будем просить суд остановить работу нефтепровода незамедлительно," - заявил председатель.

Индейцы сиу и представители корпуса встретятся с судьей, чтобы обсудить судьбу трубопровода, в следующую среду. Специалисты одного из крупнейших поставщиков "зеленой" энергии в США Clearview Energy Partners отметили, что судья указал на несущественные недочеты в анализе, которые можно исправить за короткий срок. "Корпус может убедить суд разрешить работу нефтепровода", - предупредили эксперты.

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