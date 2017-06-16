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Ученые оценили влияние ГЭС на экосистему Амазонки

Социальная ответственность
16 июня, 17:28 UTC+3

Исследователи предложили новый индекс уязвимости окружающей среды плотины DEVI

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/lubasi

Строительство 428 гидроэнергетических плотин для бассейна Амазонки в Бразилии могут негативно сказаться на окружающей среде и климате. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature.

Ученые вывели новую единицу измерения ущерба - индекс уязвимости окружающей среды плотины DEVI (Dam Environmental Vulnerability Index), который оценивает воздействие будущих плотин по широкому диапазону критериев и помогает проектировщикам определить, какие из них оставить в планах на строительство.

"Мы должны рассмотреть все риски и изменить то, как люди смотрят на проблему", - считает ведущий автор работы, профессор Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin) Эдгардо Латрубессе. По его словам, необходимо найти рациональные альтернативы для сохранения природных ресурсов и устойчивого развития. Сейчас количество планируемых ГЭС на Амазонке в три раза превышает существующее количество плотин.

Сеть рек, впадающих в Амазонку, является самой большой в мире, там отмечено самое большое видовое разнообразие на планете. Установка дамб блокирует питательные вещества, которые питают экосистемы ниже по течению. Это делает проблематичным накопление ила, необходимого для поддержания здоровых мангровых и других лесов, защищающих территорию от штормов и выступают в качестве среды обитания для множества видов.

Установка дамб приводит также к затоплению лесных массивов и угрожает дикой природе. Под угрозой затопления также могут оказаться 600 млн человек, которые живут в дельтах рек.

"Плотины являются примерами больших инженерных достижений, но при этом создают массовые негативные экологические последствия", - заявил в интервью AFP профессор Колорадского университета в Боулдере (CU-Boulder) Джеймс Сивитски. По его словам, существующие ранее методы оценки дамб не оправдались.

Новый индекс оценивает дамбы по шкале от 1 (безвредная) до 100 (разрушительная) и может применяться к оценке уже существующих дамб.

К примеру, две крупные ГЭС, построенные на реке Мадейра - Санту Антониу и Жирау - получили очень высокие баллы. Дамбы, согласно выводам ученых, могут привести к эрозии и загрязнению стока реки. При этом в водоеме обитает самая богатая популяция рыб во всей системе Амазонки. Ожидается, что на Мадейре построят еще 25 плотин.

Материал предоставлен проектом "+1".

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