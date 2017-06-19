С воспитанниками московских детских домов сыграют в "Гражданские игры"

Благотворительный проект "Полдень" запустил сбор средств на организацию ролевых игр для воспитанников приютов и детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. Курс "Гражданские игры" планируется провести в рамках второй смены городского лагеря для школьников "Московская смена 2017", которая пройдет с 3 по 28 июля. Об этом сообщается на сайте проекта.

Курс состоит из трех игр. "Муки выбора" имитируют выборный процесс. Участникам предложат найти и выдвинуть из своих групп кандидатов, которые смогут отстоять интересы команды. В игре "Политика и полис" дети попробуют себя в роли депутатов городской Думы и составят городской бюджет. В игре "Конкуренция за будущее" ребята смогут разработать закон.

В ходе занятий дети и подростки смогут побыть в роли членов политических партий, кандидатов, депутатов, министров правительства и избирателей. Участники "на практике" ознакомятся с конституционными правами гражданина, активным и пассивным избирательным правом, муниципальной политикой, законотворческой работой и политической борьбой.

"Игроки поймут, какими вопросами занимаются органы власти, что зависит от каждого из них и почему так важно не оставаться в стороне от политического процесса. С помощью игр мы сможем показать школьникам и подросткам в трудной жизненной ситуации, почему политика - это интересно и почему от нашего в ней участия зависит судьба страны", - говорится на сайте проекта.

Организаторам необходимо собрать 40 тыс. рублей. Средства позволят организовать ролевые игры для шести групп, оплатить работу преподавателей и реквизит. На 14 июня на счет проекта поступило 3,5 тыс. рублей. Поддержать проект можно на сайте "Полдень".

Как сообщил "+1" руководитель отдела разработки проекта "Полдень" Александр Минкин, на сменах в июле и августе команда планирует также провести курсы по психологическому здоровью для детей и подростков. Проект получил грант на разработку программы по результатам Общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков "Здоровое поколение", организованного "Союзом охраны психического здоровья".

Курс состоит из трех игр. Первая поможет детям проработать самоиндентификацию. На время игры участников разделят на так называемых андроидов и настоящих людей. В ходе расследования игроки должны будут определить, кто есть кто. В следующей части курса дети перевоплотятся в пиратов. Участники пройдут ряд испытаний и поймут, к чему может привести неверный выбор.

"Игра рассказывает про деструктивные группы. Проблема в том, что у подростков существует острая потребность принадлежать некоторому "мы", что толкает их в плохие компании. При этом такие компании оказываются очень привлекательными благодаря романтизированности образа (свобода, бунтарство, сила) и низким требованиям на вход в группу (не нужно расти над собой, чего-то достигать, тратить силы и время)", - пояснил Александр Минкин.

На время третьей игры дети станут богами Олимпа и попробуют разобраться во взрослых проблемах. "Проблема коммуникации со взрослым связана с тем, что подросток уже в своем возрасте чувствует себя взрослым, и хочет, чтобы его таким воспринимали. Взрослые с трудом принимают факт того, что подросток уже повзрослел и ведут себя с ним как с ребенком. Игра поможет подростку понять ситуацию и вести себя более мудро", - считает эксперт.

Проект "Полдень"

Благотворительный проект "Полдень" появился в 2010 году. По данным организации, многие выпускники детских домов не верят в себя, не умеют работать, становятся преступниками, приобретают вредные привычки и зависимости. Команда проекта через образовательные ролевые игры учит детей общаться, достигать поставленных целей и работать в команде.

Московская смена

Программа активного детского отдыха в городе для школьников до 14 лет. Согласно официальному сайту мэра Москвы, первая смена стартовала 1 июня и продлится до 30 июня. Следующие смены пройдут с 3 по 28 июля и с 1 по 25 августа.

Для детей организуют спортивные соревнования, мастер-классы, игры, экскурсии в музеи и театры, сеансы физиотерапии и другие лечебные процедуры. Мероприятия проходят с 9:00 до 18:00 в 266 общеобразовательных и спортивных школах, столичных социальных центрах. Программу организуют столичные департамент образования, департамент спорта и туризма и департамент труда. В 2016 году "лагерь" посетили 50 тыс. детей и подростков.

Материал предоставлен проектом "+1".