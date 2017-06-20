Пролив Босфор изменил цвет из-за фитопланктона

Воды пролива Босфор, который разделяет Европу и Азию в Стамбуле, изменили цвет с голубого на молочно-бирюзовый. Это произошло из-за цветения планктона в Черном море, сообщает The Guardian.

Резкие изменения цвета воды, произошедшие всего за несколько дней, встревожили местных жителей. В социальных сетях появились публикации о том, что могла произойти утечка загрязнений, и о том, что явление, возможно, связано с землетрясением, которое произошло в Эгейском море 12 июня.

Профессор экологии из Университета Хаджеттепе Ахмет Кемал Сайдам сообщил турецкому информагентству Dogan, что причиной изменения цвета воды стал рост числа кокколитофоридов - одноклеточных водорослей Emiliania huxleyi. "Это не имеет никакого отношения к загрязнению", - подчеркнул он.

По словам эколога, явление было, наоборот, полезным для анчоусов - популярного морепродукта в Стамбуле. Он назвал явление "благословением" для Черного моря. То, что перемены цвета вызвало именно цветение планктона, доказывает и характерный запах.

Меняющийся цвет также был зафиксирован на снимках, полученных со спутников космического агентства NASA. В организации подтвердили вывод Семама. Клетка водоросли покрыта особыми чешуйками, на поверхности которых откладывается карбонат кальция. Это вещество и дает воде характерный белый цвет. “Когда ккокколитофориды скапливаются в большом количестве, из космоса видны светлые, молочного цвета воды", - сообщает NASA на своем сайте.

Emiliania huxleyi - это одноклеточный организм, видимый только под микроскопом. Его высокая приспособляемость позволяет ему обитать в водах как субарктического, так и экваториального климата. Фитопланктон - это плавающие микроскопические организмы, которые питаются солнечным светом и растворенными в воде питательными веществами. Обильный поток воды из таких рек, как Дунай и Днепр, переносит питательные вещества в Черное море. Фитопланктон поддерживает питание рыб, моллюсков и других морских организмов.

При этом слишком частое цветение может привести к эвтрофикации - сокращению концентрации кислорода в воде, что негативно влияет на жизнедеятельность водоема. Океанолог NASA Норман Куринг предположил, что цветение в этом году является одним из самых ярких с 2012 года.

Однако яркость - не самый точный показатель цветения планктона на спутниковых снимках. "Не всегда цветение фитопланктона делает воду ярче. Диатомовые водоросли, которые также цветут в Черном море, как правило, делают воду темнее, а не осветляют", - подчеркнул Куринг.

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