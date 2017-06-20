Компонент пластика признали вредным для эндокринной системы

Европейское химическое агентство (European chemicals agency), официальный орган ЕС, ответственный за реализацию постановлений REACH, которые регулируют производство и оборот химических веществ, признало опасным токсином вещество бисфенол А. Соединение используется в производстве пластмасс, в том числе детских бутылочек, чайников, CD- и DVD-дисков, контейнеров для еды, спортивного инвентаря, бытовой техники. Об этом сообщает The Guardian.

Ожидается, что агентство рекомендует ограничить производство соединения в следующем году. В Агентстве подчеркнули, что обещать, что вещество запретят, не могут. "Скорее всего, меры примут, но не скоро", - предупредили в организации.

Бисфенол А - одно из самых продаваемых химических веществ в мире. В 2006 году было произведено 3,8 млн тонн материала, около трети поступило на рынок Европы. Специалисты Европейского химического агентства признали, что токсин негативно влияет на эндокринную и репродуктивную системы человека, может спровоцировать развитие рака, диабета, снизить способности к обучению.

Первоначально бисфенол А был разработан как синтетическая имитации женского полового гормона эстрогена. С 1957 года вещество распространяется как промышленный химикат, позволяющий производить вид пластика, известный как поликарбонат. По данным ВОЗ, вещество попадает в организм человека через пластиковую посуду, при нагревании тары.

Согласно исследованию французских ученых из Университета Пуатье, вещество содержится в моче более 90% мирового населения. Специалисты немецкого Федерального агентства по окружающей среде (German Federal Environment Agency) обнаружили следы вещества в организмах 591 из 599 протестированных детей.

Объединение экологических юристов ClientEarth, которое 20 лет выступает за запрет токсина, назвали решение "историческим" и призвали к скорым действиям. "Европейскому союзу и национальным правительствам следует реагировать быстро, чтобы предотвратить необратимые действия химиката на человека и окружающую среду", - заявила юрист организации Элис Бернард (Alice Bernard).

"Вездесущие химикаты, которые разрушают эндокринную систему, одна из наиболее острых проблем здравоохранения на сегодня", - считает представитель бельгийской организации "Альянс здоровья и окружающей среды" (Health and Environment Alliance) Наташа Синготти (Natacha Cingotti). Она отметила, что заключение Агентства "давно назрело". От него, по словам эксперта, зависит, будут ли приняты меры по снижению влияния химикатов на человека.

Экологи однако опасаются, что промышленные предприятия опротестуют заключение экспертов, как сделала Ассоциация производителей синтетических материалов в Европе, когда Агентство установило, что вещество может нарушить работу репродуктивной системы.

"Мы обеспокоены подобным развитием событий. Мы считаем, что игнорируется принцип ЕС - принимать нормативные решения на основе научных исследований. Это выльется в неопределенность, а не усилит безопасность потребителя", - сказала The Guardian представитель ассоциации Джэсмин Берд. Специалист привела данные Европейского агентства по безопасности продуктов питания (European food safety authority), согласно которым вещество безопасно для эндокринной системы.

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