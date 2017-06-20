Технологии тимбилдинга укрепляют приемные семьи

Благотворительный фонд Амвэй "В ответе за будущее" провел 17 июня в парке "Усадьба Трубецких в Хамовниках" двухчасовой квест "Код счастья". Мероприятие провели для приемных семей, получающие помощь через фонд. Участие в квесте также приняли сотрудники Амвэй и независимые предприниматели Амвэй (НПА). Квест объединил развлекательную и благотворительную составляющие.

"К каждой семье приставить волонтера невозможно, - рассказала перед игрой президент благотворительного фонда Амвэй Анна Сошинская, которая сама воспитывает и родных, и приемных детей. - К тому же, непонятно, чем он будет заниматься в семье целый день. А этот квест - разновидность тимбилдинга, с помощью которого дети и родители лучше узнают друг друга и учатся взаимопониманию через решение общих задач".

Городской квест - популярный в последнее десятилетие вид развлечений, основанный на принципе совместного решения задач. На мероприятие фонда "В ответе за будущее" собралось около 80 человек. Организаторы были рады, что среди взрослых игроков оказалось много мужчин - отцов и старших братьев.

Считается, что в России мужчины вовлечены в воспитание детей существенно меньше женщин, исполняют роль добытчика, но редко вовлекаются в общение с ребенком эмоционально. А игра-приключение, по задумке организаторов, - это повод для такого контакта.

Собравшись на площади парка, участники квеста разделились на команды, в которых оказались взрослые и дети разных возрастов (самой маленькой участнице было всего пять лет), придумали название своих команд с девизом и получили от ведущих список заданий, которые нужно было выполнить, чтобы в финале игры узнать "код счастья". На прохождение испытаний командам отвели два часа.

Задания квеста были разной степени сложности. В одном случае команде было достаточно встать так, чтобы на фотографии получилось сердце, или вбить в полено толстые гвозди, то в других приходилось задействовать мыслительный потенциал всех участников.

С вязанием сложных морских узлов сложно приходилось даже взрослым; над некоторыми приходилось думать вчетвером. В такие моменты оказывалось, что у каждого возраста свои преимущества и что ряд проблем дети решают не хуже, а иногда лучше родителей, а братья и сестры, которые постоянно ссорятся дома, вместе проходят лабиринты и разгадывают ребусы.

Последним заданием было снятие десяти замков с сундука, в котором хранился "код счастья". Им оказалось зеркало, в котором игроки увидели себя, своих близких и товарищей по игре. Находка символизировала, что настоящий "код счастья" заключен в самих участниках, их семьях, во взаимоотношениях с близкими.

В том же сундуке оказались листочки и карандаши; участники написали на бумаге свои заветные желания и отпустили с воздушными шарами в небо. Кроме того, каждая команда получила небольшие призы и оставила пожертвование на дальнейшее развитие благотворительной программы.

Одно из направлений работы фонда Амвэй - поддержка некоммерческих организаций, занимающихся сопровождением приемных семей и профилактикой вторичного сиротства. Квесты - новый формат помощи семьям с приемными детьми, у которых есть проблемы с адаптацией. Это прежде всего подростки, которым трудно принять новых родителей, а также дети, у которых возникли конфликты с новыми братьями и сестрами.

Материал предоставлен проектом "+1".