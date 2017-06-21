Ежегодная инъекция поможет контролировать уровень холестерина

Специалисты Венского медицинского университета (Medical University of Vienna) изобрели вакцину, которая поможет людям с повышенным уровнем холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) в крови контролировать объемы отложений. Об этом сообщает BBC.

Препарат помогает иммунной системе организма разрушать белок PCSK9, который может способствовать тому, чтобы так называемый плохой холестерин скапливался на стенках сосудов. Большие объемы отложений могут закупорить кровоток и привести к атеросклерозу - хроническому заболеванию артерий и далее к инфаркту миокарда, инсульту и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Как правило, пациентам с повышенным холестерином назначают диету и занятия спортом. Лекарственные препараты прописывают, если изменение образа жизни не помогает. В этом случае пациенты вынуждены ежедневно принимать специальные таблетки.

Предполагается, что новая вакцина станет более удобной альтернативой традиционным лекарственным препаратам, так как будет вводиться пациентам один раз в год. Ученые предупредили, что инъекция не отменяет профилактических занятий спортом и правильное питание.

Препарат прошел испытание на мышах. В течение 12 месяцев уровень холестерина ЛПНП в крови подопытных сократился наполовину. Сейчас специалисты тестируют средство на 72 добровольцах. Испытания завершатся в конце 2017 года. Ученые обследуют волонтеров на предмет побочных эффектов.

Как отметили доктор Гюнтер Штаффер и его коллеги из Нидерландской организации прикладных научных исследований (The Netherlands Organisation of Applied Scientific Research) в статье в журнале European Heart Journal, работа будет долгой. Могут пройти годы прежде, чем ученые убедятся, что лечение безопасно для человека и эффективно.

Профессор Нилеш Самани из Британского фонда по лечению сердечных заболеваний (British Heart Foundation) назвал работу ученых "важным делом". "Найти новый способ управлять уровнями холестерина - жизненно необходимо", - отметил специалист.

По данным ВОЗ, болезни сердца входят в десятку основных причин смерти среди населения. В 2015 году ишемические болезни сердца (болезни кровеносных сосудов) и инсульт унесли больше всего жизней - 15 млн. К основным факторами риска организация относит неправильное питание, недостаток физических упражнений, курение и злоупотребление алкоголем.

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