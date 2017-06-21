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В Финляндии определили лидеров циклической экономики

Социальная ответственность
21 июня, 11:12 UTC+3

Власти страны призывают компании отказаться от ископаемого топлива, первичного сырья и перепроизводства

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Материал из 1 страницы
Производитель биогаза из пивных отходов Bryggeri

Производитель биогаза из пивных отходов Bryggeri

© Wikimedia/Holger.Ellgaard

Центр инноваций при правительстве Финляндии SITRA выделил 19 национальных компаний, которые используют модели циклической экономики. В организации надеются, что успешные примеры подтолкнут бизнес переходить на экологическую модель. Эксперты планируют расширить список организаций, придерживающихся принципов устойчивого развития, до сотни до конца 2017 года. Об этом представители SITRA сообщили во время форума по циклической экономике.

Циклическая экономика предлагает пять бизнес-моделей. Компании могут производить и поставлять возобновляемую энергетику, извлекать из материалов полезные ресурсы, продлевать жизненный цикл продукта, продвигать совместное использование товаров, предлагать покупателям приобрести не сам товар, а доступ к нему.

Представители отобранных компаний отметили доходность своего бизнеса и интерес к нему среди потребителей. Например, на сортировочные станции, где работают роботы ZenRobotics ежегодно поступает 30 тыс. тонн смешанного крупногабаритного мусора. Автоматизированные устройства сортируют отходы на деревянные, металлические и пластиковые предметы. Отобранное сырье компания продает. Организация насчитывает 20 тыс. коммерческих клиентов.

Высокие доходы, которые приносит циклическая модель, отметили в компания Palpa. Организация собирает, перерабатывает упаковку, преимущественно пластиковых бутылок, и продает вторсырье. Ежегодная выручка от реализации продукции Palpa оценивается в €50 млн. Материалы поступают из супермаркетов. Владельцы магазинов устанавливают специальные автоматы для пустых бутылок в своих помещениях. Покупатель кидает в устройство использованную тару и взамен получает деньги.

Директор по связям с общественностью Palpa Томми Вихавайнен (Tommi Vihavainen) отметил высокий спрос на автоматы среди магазинов. "Компании либо будут платить налоги, либо отдавать бутылки нам. Конечно, мы привлекательнее", - отметил Томми Вихавайнен.

Владельцы фермы Qvidjа финский мультимиллиардер Илька Херлин (Ilkka Herlin) и его партнер Саара Канкаанрита (Saara Kankaanrinta) отметили, что сельское хозяйство не принесет в будущем большой доход, поэтому они решили, что основным продуктом фермы станет энергия. Сейчас на ферме ведется строительство станции с биореактором. В установку запускаются микробы, которые производят биометан. По словам Саара Канкаанрита, стоимость проекта оценивается в €5 млн, 30% стоимости покрывает государство.

Крупнейшая топливная компания Финляндии Neste в 2017 году запустила производство дизеля на основе биотоплива. Компания также работает над пластмассами из естественных материалов - масел из ромашки, отработанного подсолнечного масла, пальмового масла. Такие материалы могут разлагаться в окружающей среде. В компании считают, что подобная продукция поможет решить проблему скопления пластмасс, в том числе в океане.

В Финляндии набирает популярность ресторан Loop. Блюда создаются из продуктов, которые магазины вынуждены были по закону выбрасывать. Ежегодно в заведение поступает 460 млн продуктов. Машины приходят по пять раз в неделю. 90% блюд - вегетарианские, так как рыба и мясо быстро портятся. Меню в ресторане составляется ежедневно в зависимости от того, что поступило на кухню.

К успешным циклическим компаниям представители SITRA также отнесли производителя малогабаритных электрических автобусов, которые не требуют водителя, Sohjoa; научный фестиваль "Ночь циклических решений";  поставщиков протеиновой еды Gold&Green; жилой квартал, который функционирует на основе циклических решений, Kera; ресторан блюд из отходов Loop; производителя биогаза из пивных отходов Bryggeri; организацию по аренде электромобилей EkoRent; бренд одежды из вторичных материалов Globe Hope; компанию Destaclean, которая предлагает строительные материалы из отходов.

Эксперты Sitra утверждают, что циклическое производство обеспечит компаниям стабильный рост, сократит производственные издержки и повысит ежегодные доходы на €400-600 млрд к 2030 году. Переход к замкнутой модели может, к примеру, увеличить количество рабочих мест во Франции на 500 тыс., сократить выбросы парниковых газов в Индии на 40%, снизить потребление энергии на 37% в Евросоюзе. Первый форум по циклической экономике состоялся в Хельсинки в начале июня.

Материал предоставлен проектом "+1".

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