В Москве пройдут лекции по управлению личными финансами

Образовательный проект компании QIWI, QIWI FINTEEN, и издательство "Просвещение" проведут три лекции по управлению финансами в Культурном центре ЗИЛ (Москва, ул. Восточная, д. 4, корп. 1). Эксперты объяснят, как разумно распорядиться личными и семейными накоплениями и как распознавать рекламные ловушки. Также они расскажут, как электронные деньги, банковские карты и приложения помогают контролировать расходы. Об этом "+1" рассказали в пресс-службе QIWI.

Лекции будут проходить еженедельно до 11 июля. Первая лекция состоится в среду, 21 июня. Время начала - 19:30. Формат подразумевает активное участие зрителей в обучающих играх. Мероприятия бесплатны и рассчитаны на аудиторию всех возрастов, сообщили организаторы.

"Разумное ведение бюджета - ключ к семейному благополучию. И дети и взрослые совершают финансовые ошибки. Чем раньше научиться их избегать - тем лучше", - рассказала о цели проекта заместитель председателя правления QIWI-Банка Евгения Чиликина.

Эксперты по-разному оценивают то, насколько россияне подкованы в вопросе личных финансов. По результатам ежегодного исследования, проведенного Высшей школой экономики, финансовая грамотность россиян упала до минимума за последние девять лет. Каждый пятый считает, что его финансовая грамотность находится на нулевом уровне. Примерно каждый десятый житель страны подписывает финансовые документы, не читая их.

В то же время международное исследование PISA Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по финансовой грамотности среди 15-летних школьников за 2015 год показало, что уровень российских подростков выше среднего.

В рейтинге ОЭСР страна заняла четвертое место.Рекордсменом по-прежнему остается Китай, второе и третье места заняли Бельгия и Канада. 10,5% участвующих в исследовании школьников правильно ответили на задания самого сложного, пятого, уровня. Задания касались анализа сложных финансовых продуктов и нестандартных ситуаций. В 2012 году их число составляло 4,3%. Примерно столько же опрошенных - 10,9% - знают только самые распространенные продукты и термины.

С 1 сентября 2016 года в некоторых российских школах начались факультативные занятия по финансовой грамотности. Ученики будут заниматься по материалам, разработанным в рамках проекта Минфина РФ и Всемирного банка. Ожидается, что отдельные направления станут впоследствии обязательными предметами.

Материал предоставлен проектом "+1".