Экологи призывают приобретать вискозу у ответственных поставщиков

Крупнейшие представители масс-маркета, такие как H&M, Zara, ASOS, Levi's, Tesco, United Colors of Benetton, Burton, Marks&Spencer (M&S), Asda, Dockers, Haggar, Next, Debenhams, Matalan и Van Heusen закупают вискозу у производителей, которые загрязняют воздух и водоемы. К таким выводам пришли исследователи фонда Changing Markets Foundation, который выступает за ответственное ведение бизнеса. Результаты опубликованы в докладе организации "Грязная мода: как в глобальной цепи поставок текстиля вискоза становится токсичной".

"Доклад показывает, что некоторые всемирно известные бренды одежды закрывают глаза на сомнительную деятельность поставщиков. Загрязнение воды все чаще стали признавать основным бизнес-риском. Розничным сетям необходимо перейти к более эффективным производственным процессам", - заявила менеджер фонда Changing Markets Foundation Наташа Хёрли (Natasha Hurley).

Вискозу называют "искусственным шелком" и считают экологичной альтернативой хлопку и полиэстеру. Материал изготавливается из целлюлозы или древесины, полученной из бука, сосны или эвкалипта. В процессе производства используется сероуглерод - ядовитое соединение.

Эксперты фонда посетили 10 фабрик в Китае, Индии и Индонезии, в частности, предприятие Shandong Helon, расположенное в восточной провинции Китая Шаньдун. Компания поставляет вискозу модным брендам H&M, Zara и Marks&Spencer.

Специалисты установили, что концентрации сероуглерода в водах вокруг предприятия в три раза превышают разрешенные. Ядовитое соединение влияет на нервную систему человека, может привести к болезням сердца, кожи, раку и дефектам у новорожденных. Согласно анализу, стоки с производства в юго-восточной провинции Китая Цзянси загрязняют крупнейшее в стране пресноводное озеро Поянху, разрушая местные экосистемы.

Представитель компании H&M Ида Столнаке заверила Guardian, что компания обеспокоена результатами исследования, и пообещала контролировать упомянутых производителей, совместно с консультантами оценивая цепочки поставок. Представители M&S также заявили о том, что компания стимулирует поставщиков производить товары ответственно.

Пресс-секретарь конгломерата Inditex, куда входит бренд Zara, заявила, что компания непрерывно ищет с поставщиками способы улучшить условия труда. Компания пообещала опубликовать список ответственных производителей вискозы в конце 2017 года.



По словам Наташи Хёрли, бренды делают недостаточно. "Исследование показало, что прозрачные цепочки поставок не всегда означают устойчивое производство". Эксперт считает производителей модной одежды, нацеленных на обновление ассортимента марки в больших объемах и за короткие сроки, главным виновником нестабильной социальной и экологической ситуации на предприятиях.

"Конечно, производители вискозы несут ответственность. Но все более очевидно, что масс-маркет давит на компании, настаивая на сокращении издержек и сроков производства", - пояснила эксперт.

Экологи считают, что бренды должны вести строгую политику нулевого загрязнения и тщательно проверять поставщиков. Фонд также призывает производства отказаться от сероуглерода и прекратить сброс токсичных веществ в окружающую среду, политиков - внедрить соответствующие критерии контроля цепочек поставок, а потребителей - приобретать вискозную продукцию у ответственных компаний.

Материал предоставлен проектом "+1".