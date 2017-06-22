Международная консалтинговая компания увеличит набор сотрудниц

Международная консалтинговая компания Accenture планирует достичь гендерного баланса к 2025 году. На данный момент в организации работают 150 тыс. женщин, что составляет 40% от общего числа сотрудников. Компания также планирует увеличить число женщин на управляющих должностях на 25% к 2020 году. 30% сотрудников, представленных к высоким постам в 2016 году, были женщинами. Об этом сообщает The Economic Times.

"Гендерное равноправие делает наш бизнес сильнее, современнее и, что самое важное, делает мир лучше", - рассказал председатель и генеральный директор Accenture Пьер Нантерм.

"Наша основная цель - создать рабочую среду, куда сотрудникам будет приятно возвращаться ежедневно, где они смогут быть самими собой и быть лучшими в личностном и профессиональном плане", - добавила руководитель отдела кадров в Accenture Эллин Шук.

В 2016 году компания присоединилась к инициативе Белого дома White House Equal Pay Pledge, цель которой - сравнять заработные платы мужчин и женщин. Согласно пресс-релизу администрации предыдущего президента США Барака Обамы, 44 компании подписали соглашение, в том числе Accenture, American Airlines, Dow Chemical Company, Gap, Johnson&Johnson, L'Orеal USA, PepsiCo, Pinterest, Popcorn Heaven, Slack, Spotify, Stella McCartney и другие.

"Мы стремимся к тому, чтобы все сотрудники, будто то женщины или мужчины, получали справедливую и равную зарплату", - гласит заявление Accenture.

Консультант по этике бизнеса и корпоративному управлению, преподаватель Московской международной высшей школы бизнеса "МИРБИС" Полина Кальницкая отметила, что подобные инициативы необходимы бизнес-сообществу. "Бизнесу нужны примеры в области гендерного равенства, потому что большинство участников рынка привыкли идти за трендами".

Усилия российских компаний по искоренению гендерного неравенства эксперт оценила как неудовлетворительные. По словам Полины Кальницкой, в актуальной повестке российского бизнес-сообщества борьба с дискриминацией пока не значится.

"Есть отдельные примеры, это компании, владельцы которых разделяют ценности гендерного равенства и пытаются реализовать их на практике, но пока нет общего тренда. Но дискриминация становится видимой, что способствует тому, что в английском языке называют empowerment. То есть самосознание женщин растет, и они все чаще прибегают к активным действиям по защите своих прав", - пояснила эксперт.

Гендерное равенство - необходимая основа для достижения мира, процветания и одна из целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Равный доступ к образованию, медико-санитарному обслуживанию, достойной работе, политическим и экономическим процессам позволит создать устойчивую экономику и принесет пользу обществу и человечеству в целом, считают эксперты ООН.

Согласно данным организации, увеличив долю работников женского пола, страны могут увеличить темпы роста более, чем на 10%.

По данным ООН за 2014 год, 143 страны гарантировали равенство мужчин и женщин в своих конституциях. Еще 52 странам предстоит это сделать. Во многих государствах Африки, Океании и Западной Азии девочкам по-прежнему сложно поступить в начальную и среднюю школы.

Число женщин, занятых в сельском хозяйстве, в Северной Африке выросло в 1990-2015 годы с 35% до 41%. Однако лишь каждая пятая женщина получает оплачиваемую работу в других отраслях.

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